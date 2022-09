Standard weer met voeten op de grond na pijnlijke derbynederlaag: “Seraing had het al vroeger kunnen afmaken”

De uitblinker tegen de landskampioen, Philip Zinckernagel, toonde ook nu fraaie dingen, maar zag met de vinnige Antoine Bernier de man van de match in het andere kamp lopen. Sclessin kolkte voor de Luikse burenstrijd. Maar na een veelbelovende start kreeg Standard bij klungelig verdedigen zowel voor als na de pauze het deksel meteen op de neus. Mbow met een knal in het dak van het doel in de eerste helft, Poaty met een knappe persoonlijke actie in de tweede: het waren de verdedigers van Seraing die de netten deden trillen. En Sclessin het zwijgen oplegden. De Rouches zien de droom van een tussentijdse stek in de top-drie uiteenspatten. De Metallo’s daarentegen rukken zich onderin los van het kwartet Kortrijk, Eupen, Cercle Brugge en Zulte Waregem.

Ronny Deila: “Seraing had het al vroeger kunnen afmaken”

Ronny Deila had er geen moeite mee te erkennen dat Seraing niet onverdiend met de drie punten aan de haal ging na de Luikse derby. “Onze tegenstanders hadden in de eerste helft al enkele kansen om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Jammer dat we zo snel die eerste goal incasseerden op een stilstaande fase, want onze start was zeker niet slecht. Ook na de 0-1 legden we nog aardige acties op de mat. Maar je voelde de nervositeit toenemen. Na de tweede goal van Seraing ontbrak het ons aan creativiteit en doorzetting om ons terug in de match te knokken.”

Volledig scherm Ronny Deila © BELGA

“Ik ga niet akkoord met wie Standard vandaag zwak vond presteren”, oordeelde Seraing-coach José Jeunechamps. “Dat is overigens mijn team oneer aandoen. Het heeft van mijn jongens zeer veel energie gevergd om deze zege over de streep te kunnen trekken. We deden dat met twee mooie doelpunten, en we slaagden er eindelijk ook eens in de nul op het bord te houden. Dit was dus vooral een collectieve overwinning, al onderschrijf ik graag dat Antoine Bernier het team op sleeptouw heeft genomen. Niet voor het eerst dit seizoen hoorde hij bij de uitblinkers. Maar als we er als team in geslaagd zijn hier te komen winnen, is dat toch ook een gevolg van onze teambuilding van vorige maandag. Deze groep wordt steeds meer een geheel. Niet vergeten dat er zestien nieuwe spelers zijn gekomen, op verschillende momenten. Het duurt even vooraleer dat talent elkaar gaat aanvullen.”

Hoe het kan dat Standard na vier overwinningen op rij, en vooral twee weken na de stuntzege tegen Club Brugge, nu van één van de staartploegen verloor: daar is volgens Ronny Deila een eenvoudige verklaring voor. “Dit was een totaal ander soort wedstrijd. We wisten vooraf dat we de bal veel gingen krijgen van Seraing, terwijl dat tegen Club Brugge net andersom was. Wij toonden ons toen gretiger dan Club Brugge, en kregen nu van Seraing een koekje van eigen deeg. We zijn nog niet ver genoeg om een wedstrijd in dit soort omstandigheden goed te managen.” Jammer ook en vooral voor het vurige publiek van Standard, want dat was wel op de afspraak.

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.