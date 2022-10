Standard verslaat Charleroi met het kleinste verschil, Verboomen trekt drie keer rood

Jupiler Pro LeagueNa de thuisnederlaag tegen Seraing heeft Standard tegen Charleroi weer kunnen aanknopen met een zege. Een eigen doelpunt van Jackson Thachtchoua was voldoende voor een 0-1-overwinning in een Waalse onderonsje, dat drie rode kaarten in petto had.

Door de wisselvallige prestaties van Charleroi leek de choc wallon minder te leven dan het de laatste jaren deed. De traditionele lange files voor de match ontbraken, het huis was lang niet uitverkocht en de tifo’s maakten net wat minder indruk.

Selim Amallah zou ook niet voor animo zorgen. De Marokkaanse international zat bij Standard niet in de wedstrijdkern. De besprekingen over het verlengen van zijn aflopende contract lijken nu definitief te zijn afgesprongen. “Maar dat hij er niet bij is heeft met waarden en normen te maken”, zei trainer Ronny Deila voor de match tegen Eleven Sports.

Amallahs plek op het middenveld werd ingenomen door Brighton-huurling Steven Alzate. Met de Colombiaans international in de ploeg begon Standard aardig. Philip Zinckernagel, twee weken geleden nog de grote man in de 3-0-zege tegen Club Brugge, knalde van ver nipt naast de kooi van Patron. De bedrijvige Dønnum zag even later een inzet gevaarlijk over het doel gedevieerd worden.

Volledig scherm © BELGA

Een periode waarin Charleroi het even overnam brak daarna aan. De Zebra’s toonden zich vooral sterk in de omschakeling en konden bij vlagen het Standard-middenveld zomaar oversteken. Het resulteerde in een schietkans voor Mbenza, die overhoeks snoeihard trapte en de paal trof. Toch was het Standard dat dankzij met een voorsprong de rust inging. Na een knappe combinatie tussen Alzate, Zinckernagel en Dønnum werkte Tchatchoua het leer in het eigen doel (0-1).

Volledig scherm © Photo News

Charleroi probeerde de boel in de tweede helft recht te trekken. Zo kon Bodart ternauwernood een omhaal van Badji tot hoekschop verwerken. Het offensief van de thuisploeg werd gestuit door de rode kaart van Zorgane. De Charleroi-middenvelder tackelde Raskin langs achter en ref Verboomen was onverbiddelijk. Het elftal van Edward Still bleef zoeken naar een verdiende gelijkmaker, maar invaller Heymans liet na om in de binnen te koppen. In de slotfase liep Barrett Laursen nog tegen een (strenge) rode kaart aan. In de commotie die volgde kreeg ook Zinckernagel zijn tweede geel voor protesteren. Het veranderde niets aan de uitslag. Standard boekte zo zijn vijfde zege in zes matchen en staat zesde.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

