Standard snoept Charleroi belangrijke punten af in explosieve, maar teleurstellende, Waalse derby

Jupiler Pro LeagueNul tegen nul. Verder kwamen Charleroi en Standard niet in een flauwe Waalse derby. Langs beide kanten vielen amper kansen te noteren. Het gelijkspel is vooral zuur voor de thuisploeg, die konden met een zege nog aanspraak maken op play-off 1, of op z’n minst hun plaatsje in de top acht veiligstellen. Ze doen geen van beide. Standard lijkt met 10 punten voorsprong op Seraing nu helemaal gered.

De Waalse derby begon - zoals wel vaker - vuriger in de tribunes dan op het veld. De supporters van Charleroi hadden een indrukwekkend spandoek mee én hadden nog maar eens de lokale vuurwerkboer kaalgeplukt. Op het veld zelf konden de Carolo’s het enthousiasme van het publiek niet meteen in druk of kansen omzetten. Het was Standard dat als eerste licht begon te dreigen onder impuls van vooral Nicolas Raskin. Hij leverde twee prachtballen af voor eerst Dragus en daarna Tapsoba, maar allebei lieten ze de prima mogelijkheid liggen.

Rond het halfuur kwam Charleroi opzetten, maar Badji knalde van dichtbij in het blok en even later zag Gholizadeh op aangeven van de huurling van Club Brugge een volley recht op Henkinet belanden. Charleroi-coach Edward Still -met z’n broer Will als assistent bij Standard aan de overkant - stond als een bezetene te fluiten aan de zijlijn en zal ook tijdens de rust het één en ander gezegd hebben. Zijn troepen kwamen immers met wat meer peper en zout terug het veld op. Het balbezit was volledig voor de Carolo’s, ook al bleef dat zonder grote kansen. De ingevallen Bayo testte de handen van Henkinet, Gholizadeh verslikte zich in een counter.

Volledig scherm Raskin en Ilaimaharitra krijgen het met elkaar aan de stok © BELGA

De angel ging er daarna opnieuw wat uit bij Charleroi en na enkele ongeregeldheden op de tribune, kreeg Standard de beste twee kansen van de wedstrijd. Sissako mikte de prima bal van Raskin op de paal, de rebound van Cafaro ging net naast. Aan de overkant testte Kayembe nog de handen van Henkinet. Daarnaast waren er vooral randzaken te noteren. Een opmerkelijke elleboogstoot van Heymans op Dewaele ging ongestraft voorbij en ook in het absolute slot gingen de poppetjes aan het dansen met Raskin en Ilaimaharitra in de hoofdrol. Het bleef bij 0-0 en dat is vooral voor de thuisploeg sneu. Charleroi zit met Genk en Cercle nog in een strijd om play-off 2 en kan puntenverlies zoals dit missen als kiespijn.

