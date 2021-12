Standard laat het nog maar eens afweten en gaat met 2-1 de boot in tegen efficiënt OHL

Jupiler Pro LeagueDe vreugde was van korte duur voor Standard. Na de overwinning op Antwerp zetten ze hun woelige periode nog wat kracht bij met een pijnlijke nederlaag tegen OH Leuven. De Rouches geraken maar niet weg uit die onderste regionen, en moeten nu ook OHL naast zich dulden in de stand.