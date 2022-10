Standard in kaartenfestival voorbij Charleroi, commotie rond verbannen Amallah

Cijfermatig mag het parcours van Standard gezien worden. De Luikenaars wonnen vijf van hun laatste zes matchen. Goed voor een voorlopig zesde plek, al blijft het goede voetbal nog vaak achterwege. Zo ook op Mambourg, waar Charleroi eigenlijk meer verdiende, maar door een eigen goal tegen een nieuwe nederlaag aanliep. “Een gelijkspel was misschien een juister resultaat geweest”, durfde Deila na afloop gerust toegeven. “We creëerden niet veel. Je weet dat het in zo’n derby altijd lastig is. Je zal nooit het beste voetbal zien. Het gaat erom dat je iets uit de brand sleept. Uiteindelijk slikten we in zes matchen slechts drie tegengoals. Er is dus een basis, maar voetballend kan het beter.”

Alleen zal Deila komend weekend tegen Antwerp niet over twee van zijn beste voetballers kunnen beschikken. Te beginnen met Selim Amallah. Uit de kern geweerd na het spaaklopen van zijn contractbesprekingen. De Marokkaanse international, in het bezit van een aflopend contract, had een eisenpakket bij de club ingeleverd. Standard wilde daaraan voldoen, maar plots zou Amallah van het voorstel af hebben gezien. Volgens de Rouches een gebrek aan respect. “Het is een beslissing van de club”, legde Deila uit. “Ik weet niet of en wanneer Selim opnieuw zal aansluiten. En ook niet of hij bij de tweede ploeg zal trainen. Op een gegeven moment draait het niet meer om een simpele ‘ja’ of ‘neen’, maar wel om normen en waarden. We respecteren dat een speler ambities heeft, maar je moet elkaar wel met respect behandelen.” Amallah insinueerde op Instagram dat de versie van de club niet klopt.

Ook Philip Zinckernagel zal er tegen Antwerp niet bijzijn. De Deense technicus kreeg een tweede geel voor het aanraken van ref Nathan Verboomen, die kort daarvoor Barrett Laursen ook al rood gaf. “Normaal reageer ik niet op refs, maar dit vond ik bizar. Barrett was gewoon geel en Philip sloeg hem toch niet? Gelukkig ging de ref na de match nog in dialoog. We zullen in beroep gaan en zullen zien wat het geeft”, aldus Deila.

Een periode waarin Charleroi het even overnam brak daarna aan. De Zebra’s toonden zich vooral sterk in de omschakeling en konden bij vlagen het Standard-middenveld zomaar oversteken. Het resulteerde in een schietkans voor Mbenza, die overhoeks snoeihard trapte en de paal trof. Toch was het Standard dat dankzij met een voorsprong de rust inging. Na een knappe combinatie tussen Alzate, Zinckernagel en Dønnum werkte Tchatchoua het leer in het eigen doel (0-1).

Charleroi probeerde de boel in de tweede helft recht te trekken. Zo kon Bodart ternauwernood een omhaal van Badji tot hoekschop verwerken. Het offensief van de thuisploeg werd gestuit door de rode kaart van Zorgane. De Charleroi-middenvelder tackelde Raskin langs achter en ref Verboomen was onverbiddelijk. Het elftal van Edward Still bleef zoeken naar een verdiende gelijkmaker, maar invaller Heymans liet na om in de binnen te koppen. In de slotfase liep Barrett Laursen nog tegen een (strenge) rode kaart aan. In de commotie die volgde kreeg ook Zinckernagel zijn tweede geel voor protesteren. Het veranderde niets aan de uitslag. Standard boekte zo zijn vijfde zege in zes matchen en staat zesde.

