Standard breekt de ban tegen KV Mechelen en kruipt naast Gent in het spoor van Club

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Standard heeft eindelijk nog eens kunnen winnen. Na een 3 op 15 in de competitie en een oplawaai in de beker op Antwerp, braken de Rouches de ban tegen “zwart beest” KV Mechelen. Laifis scoorde net voor rust, Ohio kort voor het einde. Standard komt voorlopig naast AA Gent op één punt van Club Brugge in de rangschikking.

Een half uur lang gebeurde er nauwelijks iets vermeldenswaardig in Sclessin. Veel onzuiverheden in beide kampen, veel strijd ook, dat wel. Maar eigenlijk niet meer dan één kans, die door de slechtste man op het veld (Perica) onbeholpen om zeep werd geholpen.

Pas in het derde kwartier kreeg het publiek een beetje waar voor zijn geld. Met op slag van rusten plots, bijna uit het niets, een doelpunt. Het was niet toevallig Kostas Laifis die zijn team op winst kopte. De Cyprioot was al de hele eerste helft de meest opgemerkte thuisspeler, in defensief opzicht dan, met een paar stevige tussenkomsten. En dus ook met het bevrijdende openingsdoelpunt, op aangeven van zijn kompaan in de achterhoede Bokadi.

Na de pauze deed KV Mechelen lovenswaardige pogingen om terug in de wedstrijd te komen, maar veel werk had Arnaud Bodart al bij al niet. De Luikse doelman slaakte wel een zucht van opluchting toen een schitterend schot van KV-kapitein Schoofs vanop twintig meter via de dwarsligger terug in het veld spatte.

Toen het eindsignaal in zicht kwam, maakte Noah Ohio er nog 2-0 van. Het eerste officiële doelpunt van de Nederlander, die zichzelf daarmee een fantastisch verjaardagscadeau bezorgde. Gisteren werd hij 20.

Na vijf opeenvolgende nederlagen tegen KV Mechelen maakte Standard dus komaf met zijn “zwart beest”. Zondag op Antwerp wacht alweer een zware klus voor het team van Ronny Deila.

Steven Defour: “Er zat hier zeker meer in voor ons”

Steven Defour had moeite om zijn ontgoocheling te verbergen na de nederlaag van zijn team in Sclessin.

“Er zat hier veel meer in voor ons, want ik heb echt geen goed Standard gezien vandaag”, concludeerde hij. “Tot aan de pauze was er niks aan de hand, waren er weinig kansen langs beide zijden. Maar dan schieten we onszelf in de voet, door een onnodige fout te maken en op de tweede bal te slap te verdedigen na de vrijschop. Onze intensiteit zat in de eerste helft ook niet goed. Daar heb ik trachten aan te sleutelen, maar ook na de pauze konden we onze wil niet genoeg opdringen. Dat die bal van Schoofs op de lat spatte, was een beetje symbolisch voor onze wedstrijd, het was steeds net niet.”

Op het eind haalde Defour zijn aanvoerder naar de kant.

“Rob flirtte met een gele kaart en hij heeft er al vier achter zijn naam, ik wou geen risico nemen. Zelfde verhaal voor Alec Van Hoorenbeeck trouwens.”

Ronny Deila: “Nu op Antwerp bekerblamage rechtzetten”

De overwinning deed Ronny Deila zichtbaar deugd. De Noor zweepte in zijn gekende stijl even het Sclessin-publiek op het laatste fluitsignaal.

“Dit resultaat hadden we nodig”, trapte hij een open deur in. “Het werd een zeer tactische strijd. Echt veel gevaar hebben we niet kunnen creëren, maar ik ben best tevreden dat we zo weinig hebben weg gegeven. Een clean sheet helpt ook om het vertrouwen van het team op te krikken. Dussenne, Bokadi en Laifis hebben Arnaud Bodart goed geholpen.”

Nu de top-vier in het vizier komt, krijgt Standard zondag op Antwerp een serieuze test voor de kiezen.

“We hebben daar wat recht te zetten, na de blamage in de beker”, zet Deila zijn team meteen op scherp.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.