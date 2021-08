Spektakel in Genk, comeback in Gent en puntenloos begin in Antwerp: de videosamenvattingen van speeldag 2 in JPL

Jupiler Pro LeagueDe tweede speeldag in de Jupiler Pro League is achter de rug. Het doelpuntenfestijn in Genk, het nieuwe puntenverlies van RSCA in Eupen of de ommekeer in Gent nog eens herbeleven? Dat kan in onderstaande samenvattingen.