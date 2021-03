Spektakel Am Kehrweg: Eupen en OHL delen punten na doelpuntenkermis

Geen Adriano bij Eupen. Ook niet op de bank. De 36-jarige Brazilaan wordt gespaard voor de halve finale van de Beker van België tegen Standard. Zijn plaats werd numeriek ingenomen door Bushiri in een defensie met vier. Voor Bushiri was het de eerste match sinds zijn terugkeer ‘Am Kehrweg’. Hij trof het niet want halfweg de tweede helft werd hij afgevoerd na een charge van Malinov.

De eerste prik kwam van Tamari. De Jordaniër stuitte op Defourny. De tweede prik volgde al kort nadien, maar aan de overkant. Musona drong de zestien in en werd door Patris — door Brys bevestigd als titularis na zijn debuut vorige week tegen Antwerp — foutief gestopt. Romo pareerde de strafschop van Prevljak. Weg de kans op een vroege voorsprong voor de Panda’s, die het daarna moeilijk kregen. Vooral met Tamari. Zijn duels met Amat waren heftig, die met N’Dri snedig. Het kan best zijn dat de Jordaniër soms talmt om de bal door te spelen, maar meestal doet hij er iets nuttigs mee. Enfin, toch in deze match. Tamari de Messi van Jordanië? Laat het ons houden bij de Robben van OHL. Zijn licht ging na de rust uit.

Het tweede gedeelte van de eerste helft werd opgefleurd met vier doelpunten. En telkens was het OHL dat afstand nam. Eerst via Malinov, daarna via Henry met zijn 20ste treffer van het seizoen op aangeven van Tamari. De Panda’s kwam de eerste keer gelijk dankzij opnieuw een volley van Heris — remember zijn beslissend doelpunt in de bekermatch tegen AA Gent — de tweede keer op strafschop voor een overtreding van Hubert op Boljevic, nu wel benut door Musona.

2-2 aan de rust en daar bleef het niet bij. Mercier bracht met zijn negende van het seizoen OHL opnieuw op voorsprong, waarna Musona antwoordde met zijn tweede treffer van de namiddag. Zes goals en het hadden er nog meer kunnen zijn — in het voordeel van OHL — zonder een paar goeie tussenkomsten van Defourny.

