Spanning tot slotspeeldag: Oostende grijpt laatste kans op play-off 1 met sensationele comeback bij Beerschot

COO Thorsten Theys trok zenuwachtig aan zijn sigaret. CEO Gauthier Ganaye grijnsde eens bij aankomst, perschef Bram Keirsebilck vervloekte dan weer de buren uit Brugge. Nog voor de bal op ’t Kiel aan het rollen ging, wist KV Oostende gisteravond eigenlijk al hoe laat het was. Na de zege van Anderlecht mocht de kustploeg min of meer een kruis maken over de play-off 1-droom - niet de beste motivatie om aan een wedstrijd te beginnen.

Met KVO en Beerschot die beiden tot play-off 2 veroordeeld leken, stond er plots veel minder op het spel dan verwacht. Enkel een zes op zes en een nederlaag van Anderlecht op STVV kon Oostende nog naar de top vier brengen, terwijl Beerschot al definitief uitgeteld was. Eén puntje hadden de Ratten nodig voor mathematische zekerheid over de top acht.

Oostende miste op de koop toe Gueye en Sakala. Kvasina is een brave jongen, maar geen goeie spits. Eén van de miskopen van Pacific Media Group, die de bankzitter van de Oostenrijkse laagvlieger Mattersburg al vroeg in de zomer als de nieuwe nummer 9 had aangekondigd. De ogen waren gisteravond vooral op Hjulsager gericht - in het eerste kwartier vlamde de Deen namens een dominant KVO drie keer net naast of over. Halverwege de eerste helft kreeg de kustploeg een koekje van eigen deeg. In de omschakeling zette Van den Bergh de doorgebroken Brogno met een wereldpass voor doel - de Beerschotspits faalde niet. Nog voor de rust deed Kvasina dat wel - hij liet van dichtbij de gelijkmaker liggen aan het einde van een eerste helft waarin KVO atypisch veel balbezit had.

De tweede helft begon met geel voor Blessin. ’t Zat hem ook hoog dat de kustploeg het in de weken van de waarheid een beetje had weggegooid. En het matige optreden van Laforge hielp niet. Oostende kwam intussen nadrukkelijker opzetten. ’t Was vrouwen en kinderen eerst bij Beerschot - Frans haalde zowat alles weg voor de eigen doelmond. De finesse en de rust ontbraken bij KVO, dat quasi de ganse tweede helft in en rondom de rechthoek van Beerschot kampeerde. Eén doelpuntje had de thuisploeg aan de overkant kunnen verlossen. Bourdin kopte helemaal vrijgelaten voorlangs, Prychynenko deed dat onbegrijpelijk over en de goal van Holzhauser werd afgekeurd wegens buitenspel van Bakkali. Tien minuten voor tijd kreeg KVO toch wat het verdiende: vanuit de draai trapte uitgerekend Kvasina de gelijkmaker binnen. En het werd nog beter voor de bezoekers -Bataille mocht aan de tweede paal een gemeten voorzet van Hjulsager vrij inkoppen.

Plots zag de wereld er weer helemaal anders uit voor Oostende, dat er eigenhandig voor zorgt dat én Antwerp, te beginnen morgen op Le Canonnier, én Anderlecht nog aan de bak moeten. Als paars-wit verliest op STVV of Antwerp niet meer dan één op zes haalt tegen Moeskroen en Genk, mag Oostende mits winst tegen Cercle Brugge alsnog naar play-off 1. De kans is klein, maar hoop doet alvast leven.

