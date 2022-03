Seraing veroordeelt Beerschot tot 1B na Luikse derbyzege tegen Standard

Jupiler Pro LeagueStandard heeft het akkoord over de overname van de club niet kunnen vieren met een overwinning in de stadsderby. De buren uit Seraing kwamen zelfs winnen met het kleinste verschil en veroordeelden zo Beerschot tot de rechtstreekse degradatie.

Laten we eerlijk zijn, de Luikse stadsderby was niet het belangrijkste wat er op Sclessin gebeurde afgelopen weekend. Die wedstrijd verdween in de marge nadat Standard vrijdagavond aankondigde dat er een akkoord werd gevonden in het overnamedossier. Bruno Venanzi verkoopt de club aan het Amerikaanse 777 Partners, dat naast het eigendom van de Italiaanse eersteklasser Genoa ook belangen heeft in finance en zelfs ruimtevaart. Het compromis is getekend en de effectieve overname van de club zal binnen enkele weken rond zijn.

Volledig scherm © Photo News

Alsof de wedstrijd nog niet genoeg in de schaduw stond van die overname, deed Standard er klaarblijkelijk alles aan om er geen hoogstaande partij van te maken. De Rouches waren van bij de start -vijf minuten later wegens één gat té veel in één van de Luikse netten- niet scherp en kwamen meteen goed weg. Maziz mocht zomaar op Henkinet af, maar de winger miste schromelijk. De counters van Seraing waren vlijmscherp, maar het schortte aan de laatste pas en de afwerking. De drie voorin -Bernier, Mikautadze en Maziz- wilden vooral zélf scoren en verprutsten zo heel wat kansen.

Het is wat het verhaal van het seizoen. Mits wat meer altruïsme had Seraing hoger dan de 17e plek kunnen staan. Na de koffie was het dan toch bingo. Lahssaini speelde een geweldige bal in de rug van de Standard-verdediging en Bernier ging voorbij doelman Henkinet en werkte koeltjes af. Een doelpunt dat in heel wat Antwerpse huiskamers hard aangekomen zal zijn. Een zege van Seraing betekende immers de degradatie voor Beerschot en de bezoekers hielden die 0-1 ook vast. Een nieuwe valse noot dus voor Standard, dat vooral moet zien dat het niet in een ultieme degradatiestrijd terechtkomt.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

