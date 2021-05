Seraing niet naar 1A na coronafraude? “Dit is te gek voor woorden”- Waasland-Beveren speelde terugmatch barrages onder voorbehoud

Seraing schrijft de vergissing toe aan teammanager Peter Kerremans, maar onderzoek moet uitwijzen of de club op bestuursniveau op de hoogte was van de verwisseling van een aantal tests. De hoorzitting van vandaag is overigens niet de eerste in dat verband.

Voorzitter Franchi: “Bedroevend”

Voorzitter Mario Franchi sluit aan: “Toen we hoorden wat er gebeurd was, hebben we Peter per direct ontslagen. Hij heeft geen moord begaan, wél een enorme stommiteit. Onaanvaardbaar voor de club. Wordt er gewag gemaakt van een eventuele degradatie of zelfs een schrapping van de club? Dat vind ik bedroevend. Maar het verontrust mij niet. De club valt niets te verwijten. Waarom zouden we de aanzet hebben gegeven tot zo’n absurditeit ? Dat is te gek voor woorden.”