Seraing biedt weerwerk, maar Racing Genk bereikt wel Europe Play-Offs na fraaie goal Ito

Jupiler Pro LeagueRacing Genk heeft het minimum bereikt: deelname aan de Europe Play-Offs. Ito opende in het slot van de eerste helft de stand, de ingevallen Thorstvedt verdubbelde kort voor het uur de voorsprong. Opdracht volbracht, al was het een dik halfuur lang niet simpel en allesbehalve overtuigend.

Scherp en speels. Zoals bijna een jaar geleden in de barrages tegen Waasland-Beveren. Zo maakten de Metallo’s het Racing Genk in deze slotmatch van de reguliere competitie die enkel nog voor de Limburgers van belang was, veel moeilijker dan verwacht. Tot in minuut 33 Onuachu in de rug werd aangelopen door Dabila. Penalty? Ref Denil legde zijn oor te luisteren bij de VAR, kende een vrije trap toe net buiten de zestien, maar stuurde Dabila van het veld voor zijn overtreding als laatste verdediger.

Voordien was Genk een paar keer aan achterstand ontsnapt. Een poging van Jallow belandde nipt naast en de door Mikautadze in het nauw gedreven Munoz duwde de bal bijna in eigen doel. De paal bracht redding.

Seraing een dik halfuur beter dus. En dat terwijl STVV uitliep tegen Standard...

De vrije trap die volgde op het VAR-moment van minuut 33 leverde niets op, maar brak het elan van de thuisploeg. Al profijt voor Genk dat voor het eerst sinds de aftrap het spelverloop verlegde. En het kreeg uiteindelijk meer dan het tot dan verdiende toen Ito kort voor de rust als een blikopener de revue passeerde van een viertal tegenstanders, inclusief doelman Dietsch. 0-1… al wachtte Denil toch op de bevestiging van de VAR dat Ito zich niet in buitenspelstand bevond toen hij zijn slalom inzette.

Zelfs met een man minder — en zonder Mikautadze, die werd vervangen door verdediger Faye — bleef Seraing flink weerwerk bieden. Er was een spectaculaire save van Vandevoordt nodig om Cachbach van de gelijkmaker te houden.

Vlak voor het uur viel de spanning weg. Topper in wording Oyen bracht aan, de ingevallen Thorstvedt schoof binnen. De rest was vulsel. Of controlevoetbal om het positief uit te drukken.

