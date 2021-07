Sensatie Achter de Kazerne: KV Mechelen buigt 0-2-achterstand om tegen Antwerp, Druijf scoort twee keer in evenveel minuten

Jupiler Pro LeagueAntwerp heeft zijn competitiestart gemist. De Great Old gaf een 0-2-voorsprong uit handen op het veld van KV Mechelen, dat uiteindelijk verdiend won met 3-2. Ferdy Druijf was de grote man bij Malinwa met twee doelpunten.

Antwerp schoot het best uit de startblokken Achter de Kazerne, met meteen enkele kansen. Benson stelde Coucke op de proef vanuit een scherpe hoek. Op de corner die erop volgde, kopte De Laet nipt naast. Malinwa was zoekende in de openingsfase én incasseerde een tegendoelpunt. Vanlerberghe liet zich ringeloren door Frey. De Zwitserse spits kapte zich vrij en zag z’n schot vervolgens via KV-nieuwkomer Soussa in doel verdwijnen: 0-1. Treffer nummer één van Frey voor de Great Old was zo al snel een feit.

Volledig scherm Frey scoorde met een gelukje de 0-1. © BELGA

KV was even aangeslagen, maar vond rond het halfuur dan toch zijn vertrouwde spel terug. Mrabti, Hairemans en Cuypers combineerden erop los, terwijl Oum Gouet bij zijn debuut indruk maakte op de ‘zes’. Na een prima aanval moest Butez tweemaal redding brengen: eerst op de knal van Mrabti, nadien op de rebound van Druijf. Enkele tellen later krulde Hairemans een dot van een kans in één tijd nipt over. Op slag van rust boksten Mrabti en Cuypers opnieuw een goede aanval in mekaar. De Zweed kon uiteindelijk trappen, maar Butez stond weer pal. 0-1 bij de pauze na een aangename eerste helft, waarin KV zichzelf tekort deed.

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde: met een kans voor KV Mechelen. Vanlerberghe maakte zijn fout van bij de 0-1 bijna goed. De verdediger krulde een vrijschop knap richting de linkerkruising, maar de sterk keepende Butez tikte de bal via de deklat uit zijn doel. Net toen er een Mechelse goal in de lucht hing, ontbond Benson zijn duivels aan de overkant. De winger sneed naar binnen - Bijker bleef maar wijken - en krulde dan netjes in de verste hoek (0-2).

Lang kon Antwerp niet van die dubbele voorsprong genieten, want drie minuten later stond het al 2-1. De Laet werkte een voorzet van Oum Gouet knullig voorbij z’n eigen doelman. Dat bleek hét begin van de ommekeer te zijn.

Volledig scherm Ritchie De Laet scoorde een knullige owngoal. © BELGA

Ferdy Druijf, die opnieuw gehuurd wordt van AZ, zou zich ontpoppen tot dé held van KV. De Nederlander tikte de gelijkmaker in de rebound binnen na een save van Butez op een kopbal van Cuypers (2-2). Het AFAS-stadion ontplofte, de fans scandeerden Druijfs naam. En jawel: amper één minuut na de gelijkmaker zorgde de spits ook voor de 3-2 - een laag schot buiten bereik van Butez. Dat Druijf er een grand cru-seizoen van ging maken, las u vrijdag in onze krant. Hij is alvast goed begonnen.

Antwerp, dat werd afgetroefd op enthousiasme én voetballend vermogen, slaagde er niet in nog een vuist te maken. Het bleef bij 3-2. Werk op de plank dus voor Brian Priske. KV Mechelen lijkt dan weer helemaal klaar om er een uitstekend seizoen van te maken.

