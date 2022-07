Seizoen start zonder extra cameraman in ‘kleinere’ matchen: “Als Cercle-debacle zich herhaalt, maakt Belgisch voetbal zich belachelijk”

Terug naar speeldag 33 van vorig seizoen. AA Gent, volop strijdend voor een plek in play-off 1, blijft steken op een 2-2-gelijkspel tegen Cercle Brugge. Het doelpunt van Cercle-spits Thibo Somers doet de gemoederen beroeren. Hij lijkt te scoren uit offside, maar de VAR heeft niet de juiste beelden om een correcte buitenspellijn te trekken. De reden? De zestienmetercamera is onbemand, omdat de cameraman de huldiging voor Miguel Van Damme op het veld moest filmen. In élke wedstrijd wordt overigens een cameraman aangewezen om de spelers voor de aftrap in beeld te brengen. Dus in elke wedstrijd bestaat de kans dat er een camera onbemand blijft in de beginfase.

De Pro League, die een risicoanalyse maakte, liet een extra cameraman inzetten voor alle play-off-matchen. Maar dat wordt nu niet doorgezet bij de start van het nieuwe seizoen. Voor de topmatchen zouden er sowieso genoeg bemande camera’s zijn. In de ‘kleinere’ wedstrijden, zoals Cercle Brugge-AA Gent er een was, blijft een standaardbezetting de norm. Een onbemande camera maakt bij die matchen wel beelden, een zogenaamd ‘wide shot’. Maar er verandert dus niets.

Of toch? Als er een huldiging plaatsvindt, engageert rechtenhouder Eleven zich om een extra cameraman te voorzien op eigen kosten, om zo een debacle als in Cercle te vermijden. “Voor alle duidelijkheid: wij doen dat uit goodwill. We zijn daar niet contractueel toe verplicht", laat Eleven-COO Jan Mosselmans weten. Een overeenkomst tussen de voetbalbond en de rechtenhouder over het aanleveren van de juiste (VAR-)beelden is er nog niet.

“En dat is ontgoochelend”, reageert AA Gent-woordvoerder Tom Vandenbulcke. “Iedereen wijst naar elkaar. De voetbalbond, Pro League en rechtenhouder. Vanuit de Pro League is er niet genoeg draagvlak om de kost, zo’n 120.000 euro per seizoen, van een extra cameraman in de kleinere matchen te dragen. Omdat er andere prioriteiten zijn en de andere kosten de hoogte in schieten. Kijk, voor ons is de voetbalbond de hoofdverantwoordelijke. Die moet ervoor zorgen dat de competitie correct verloopt en dat de VAR te allen tijden over de juiste beelden beschikt. Er is nog steeds geen overeenkomst met de rechtenhouder en men moet rekenen op ‘goodwill’ om de juiste beelden te krijgen. Dat is niet professioneel. Oké, de kans is klein dat het Cercle-debacle zich herhaalt. Maar áls het gebeurt, maakt het Belgisch voetbal zich belachelijk.”