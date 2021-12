Seck moet bij Bondsparket getuigen na vermeend racisme tegen Standard: “Een schande, de refs steunen me niet...”

Jupiler Pro LeagueVijf goals, drie rode en tien gele kaarten. Antwerp-Standard (2-3) had veel weg van een straatgevecht in Deurne Noord. Dat na het incident tussen Seck en Amallah ook in de catacomben geen einde kende. Seck, nadat hij verhaal was gaan halen in de kleedkamer van de Rouches: “Het is een schande. De scheidsrechters steunen me gewoonweg niet. Het is racisme.” Engels: “Seck wil niet zeggen wat Amallah zei, maar hij zit te wenen als een klein kind... zo’n beest.” Amallah lachte de beschuldigingen weg. “Ik denk dat er genoeg kleuren en origines in mijn ploeg zitten.” Seck moet nu bij het Bondsparket getuigen over wat er juist gebeurd is.

Gisterennamiddag 14.17 uur op de Bosuil. Bjorn Engels is in een discussie verwikkeld met Selim Amallah terwijl ze richting kleedkamer stappen. Ook Abdoulaye Seck komt erbij. Amallah roept hem iets toe en dan knapt er iets bij de Antwerp-verdediger. Het licht gaat helemaal uit. Hij gaat over de rooie, moet weggehouden worden van Amallah. Seck probeert zich meermaals los te rukken van ploegmaats en mensen van de technische staf – hij is woest. Niemand krijgt hem gekalmeerd.

Quote Er was iets vreemds bij bepaalde beslissin­gen. Verder ga ik er niets over zeggen. Radja Nainggolan over de wedstrijdleiding

Scheidsrechter Visser geeft hem prompt de rode kaart. Wat later gaat hij Amallah geel geven in de vestiaire. “Wat tegen Seck is gezegd, is zodanig erg dat hij het zelf nog niet kan verwoorden”, aldus Engels. “Hij ziet eruit als een beest, maar hij is een doodbrave jongen. Het moet echt erg geweest zijn, anders zou hij nooit zo reageren. Hij was er het hart van in.”

Volledig scherm © VTM Nieuws

De Senegalees was inderdaad erg aangedaan en tot tranen toe bewogen. Hij wilde ook niet herhalen wat er effectief gezegd geweest is. Amallah zei na de wedstrijd dat hij “hou je mond” geroepen had. “En dat zinde hem niet.” Standard haastte zich achteraf ook om te melden dat het een club is die “profondement anti-raciste” is. “We hebben het met Amallah gecheckt en hij heeft – net als de andere spelers die betrokken waren in het tumult – bevestigd dat hij niets racistisch geroepen heeft.”

Volledig scherm © instagram selim_amallah

Radja Nainggolan van zijn kant was “trots” op zijn ploeg. Dat zette hij na op sociale media. “We speelden om te winnen, zelfs met tien man als het 2-2 stond. Een winnaarsmentaliteit is het belangrijkste.” De middenvelder leek echter niet bepaald tevreden met de wedstrijdleiding van Lawrence Visser. “Maar er was iets vreemds bij bepaalde beslissingen. De scheidsrechter (Visser, nvdr) heeft de match naar de kloten gedaan. Verder ga ik er niets over zeggen.” Waarna een emoji volgde met de vinger die op de mond gelegd wordt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Eerst ging het zogezegd over zijn moeder, daarna was het plots racisme”

In het kamp van Standard werd Amallah logischerwijs gesteund. Hij zou Abdoulaye Seck racistisch bejegend hebben. “Dat kan niet, Selim is geen racist”, aldus doelman en kapitein Arnaud Bodart. “Hij is zelf Afrikaans, waarom zou hij dan racistisch uit de hoek komen tegen een andere speler?” Ook Nicolas Raskin gelooft niet dat het om racisme ging. “Eerst had Selim zogezegd de moeder van Seck beledigd, daarna ging het plots over racisme. Je mag niet overdrijven, hé. Heb je onze kern al eens goed bekeken? Als Selim zich racistisch zou uitlaten, zou dat niet enkel die speler van Antwerp raken, maar ook een groot deel van zijn eigen ploegmaats. Bij ons zitten er enorm veel verschillende nationaliteiten. Dat zou hij dus nooit kunnen doen.”

Volledig scherm Nainggolan en Amallah aan het bekvechten, scheidsrechter Visser is 'not amused'. © Photo News

Ook de reactie van Damjan Pavlovic -die vanop de bank rood kreeg na een opstootje met Jelle Bataille- kon hij begrijpen. “Als een speler van de tegenstander iemand van ons een slag geeft, wat wil je dan dat we doen als ploeg? We hebben gereageerd met viriliteit omdat we bij Standard één team zijn. We staan allemaal achter elkaar.”

Antwerp-trainer Priske Priske wilde er niet te fel op ingaan: “Ik zag enkel dat er een discussie was. De rest moeten de twee spelers maar uitklaren.” Idem voor zijn collega Luka Elsner. De Sloveen draaide net zoals vorige week – toen Standard-fans de boel op stelten zetten op Sclessin – voornamelijk rond de pot.

Seck moet bij Bondsparket getuigen

Het Bondsparket heeft nu Seck opgeroepen om extra uitleg te komen geven bij zijn uitsluiting. Amallah en scheidsrechter Lawrence Visser worden morgen ook op de zitting verwacht als getuige. Afwachten of Seck de letterlijke woorden van Amallah wil herhalen voor het Bondsparket. Het kan mogelijk een invloed hebben op de eventuele schorsing die Seck nog staat te wachten.

“Seck heeft tot op vandaag niet willen vertellen wat Amallah exact heeft gezegd”, laat Antwerps CEO Sven Jaecques nog weten. “We kunnen natuurlijk alleen maar denken dat het iets heel grofs was. Het was een hele speciale situatie. Seck zat achteraf in de kleedkamer zelfs te hyperventileren en te huilen.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © VTM Nieuws

Volledig scherm © BELGA