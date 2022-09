Sclessin brult weer: enthousiast Standard verkoopt tam Club Brugge flink pak rammel

Jupiler Pro LeagueVan de hemel in Porto naar de hel in Luik. Met twee knappe goals schonk Philip Zinckernagel een sterk Standard een vierde zege op rij, William Balikwisha legde de 3-0-eindstand vast. Club voetbalde nauwelijks een kans bijeen en gaat met een slecht gevoel de interlandbreak in.

Hoogspanning op Sclessin, waar met Standard en Club Brugge twee ploegen in vorm tegenover elkaar stonden. De thuisploeg stond voor een test na de 9 op 9, blauw-zwart wou op haar beurt geen punten verliezen na het exploot in Porto. Met de interlandbreak in zicht besloot Carl Hoefkens ondanks het drukke programma weinig wissels door te voeren. Yaremchuk kwam in de plek van Jutglà, verder stonden dezelfde namen als in Porto aan de aftrap. Bij de thuisploeg kreeg Zinckernagel een basisplaats.

Aangespoord door het thuispubliek toonde Standard zich meteen enthousiast. Club had het overwicht, zonder daarbij kansen af te dwingen, de Rouches waren vooral in de omschakeling gevaarlijk. Dat was na 20 minuten een eerste keer het geval toen de plaatsbal van Dragus maar net naast ging. Standard vond vooral doorgang in de as van het veld. Zo ook Amallah, die fel oprukte en met een gevaarlijk schot uitpakte. Bij Club was de laatste pass of voorzet té slecht om dreigend te kunnen zijn. Op het halfuur ontplofte Sclessin. Zinckernagel ging zijn kans vanop afstand, de bal viel enig mooi en buiten het bereik van Mignolet in de verste hoek.

De tweede helft kwam traag op gang, totdat Vergoote een strafschop zag in vermeend handspel van Dussenne. De VAR kwam evenwel tussen en annuleerde de strafschop. Het signaal voor Standard om op zoek te gaan naar een tweede doelpunt - een sterk vierde kwartier leverde uiteindelijk weinig op. Hoefkens bracht Jutglà voor een flauwe Yaremchuk, Vergoote moest een brandje tussen Sylla en Dragus blussen.

Iets voorbij het uur ging diezelfde Sylla aan de zijlijn in de fout. De doorgebroken Zinckernagel kapte vervolgens Mechele uit vooraleer de bal in de verste hoek binnen te trappen. 2-0 voor Standard, Sclessin door het dolle heen. Club had geen jus meer in de benen om iets terug te doen, waardoor de match richting het laatste fluitsignaal kabbelde - William Balikwisha maakte er zelfs nog 3-0 van. Alles samen kon blauw-zwart Bodart nauwelijks bedreigen - een bijzonder povere vertoning in offensief opzicht.

Club Brugge verliest zo nog eens na zes overwinningen op rij in de competitie. Enkele dagen na de stunt in Porto, volgt zo een ontgoocheling in Luik. Voor de tiende keer op rij kon blauw-zwart niet winnen op Sclessin - de kloof met Antwerp bedraagt intussen acht punten. De Rouches zetten hun opmars intussen verder met een vierde overwinning op rij.

