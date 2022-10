Sclessin boezemt weer angst in, met dank aan Ronny Deila: “We zijn sterker tegen de topclubs”

Jupiler Pro LeagueStandard is allang niet meer het lachertje dat het begin dit seizoen was in de Jupiler Pro League . Tegen Antwerp hadden de Rouches de klus al binnen tien minuten geklaard. 3-0. Een herhaling van het delirium tegen Club Brugge van enkele weken geleden. “We moeten offensief nog stappen zetten”, hield trainer Ronny Deila de voetjes op de grond.

Hij moet nogal een trainer zijn, die Noor van Standard. Een paar maanden geleden had je nog medelijden met de man. Waarom New York City in hemelsnaam inruilen voor een club die vorig jaar in een diepe crisis zat en aan de start van dit seizoen met een zwaar gebrek aan kwaliteit leek te kampen? Deila bewaarde altijd de rust en schudde de verhoudingen binnen de selectie door elkaar. Jongens in de vergetelheid kregen nieuwe kansen. Amallah werd niet eens gemist. Tegelijkertijd durfde hij de pijnpunten ook te benoemen. Dat bleef hij ook nu, na een 3-0-overwinning tegen de gewezen leider, doen. Want hij weet: deze ploeg is nog niet waar hij wil zijn. “In de toekomst moeten we nog meer kansen bij elkaar voetballen”, klonk het bijvoorbeeld.

Zijn Ronny Roar is inmiddels vaste prik op Sclessin, plek waar topclubs opnieuw met angst naartoe reizen. Vorig jaar was het nog een podium voor tristesse. Vandaag kolkt het er weer. Het Luikse volk kan zich opnieuw identificeren met zijn ploeg en brulde mee op het vuistengepomp van zijn coach. De 4 op 15 waarmee Standard de competitie aanvatte, ging over in een 18 op 21.

Quote Als je een Antwerp, Club of Genk bezig ziet, herken je de patronen. Zij komen met drie à vier man tegelijk in de box. Daar wil ik ook naartoe. Ronny Deila

En de zeef van een defensie werd net een troef. Slechts drie tegengoals in zeven matchen. “In onze eerste vijf wedstrijden slikten we twaalf doelpunten”, zei Deila. “We speelden nog met vier verdedigers en raakten het vertrouwen kwijt. Er was geen zekerheid. We hebben het omgezet naar een systeem met drie verdedigers en wingbacks. Natuurlijk: ik zou liever wedstrijden winnen met 5-4 en kans na kans creëren. Dat zit er nog niet in.”

Tegen Antwerp was Cihan Canak een van de uitblinkers. De amper 17-jarige aanvaller zat de voorbije drie duels zelfs niet in de wedstrijdkern. Nu mocht hij plots starten. Zijn goal, voortkomend uit een prima combinatie met Alzate en Dragus, was de beloning voor een sterke prestatie. Nochtans had hij zijn basisplaats te danken aan de dijblessure van Laifis. “Was dat niet gebeurd, dan had Cimirot op het middenveld gestaan en had William Balikwisha hoger gestaan. Ik maakte me niet ongerust over Canak. Hij toonde bij de U23 en op training dat hij de kwaliteiten heeft en het is ook een energieke jongen die vervelend is om tegen te spelen. Dit is een signaal naar al onze jeugdspelers toe. Als je goed bent, krijg je hier kansen.”

Het opvallende aan Standard is dat het recent juist tegen laagvlieger Seraing onderuitging. “We zijn sowieso beter tegen de topteams”, was Deila eerlijk. “Want dan hoeven we het spel niet te maken. Als je een Antwerp, Club of Genk bezig ziet, herken je de patronen. Zij komen met drie à vier man tegelijk in de box. Daar wil ik ook naartoe. Maar zolang we geen goals slikken, doen we mee. En dat moeten we blijven doen”, aldus de Scandinavische T1.

