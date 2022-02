Schreuder: “Dat ze Noa zullen provoceren? Moet-ie als een compliment zien” - De Ketelaere out voor Antwerp en mogelijk ook Gent

Jupiler Pro League Vanzeir over de rooie, knappe goals De Ketelaere en Verschae­ren, 5-0 voor Kortrijk in derby: de beelden van speeldag 28

Op AA Gent - Seraing is het omwille van het stormweer wachten tot woensdag, maar Anderlecht, Club Brugge en zeker Union schreven er drie punten bij. De leider spoelde in Charleroi (0-3!) de STVV-kater door, maar verloor wel Dante Vanzeir met een opmerkelijke rode kaart. Waar Antwerp (1-2 tegen KV Mechelen) wel opnieuw terrein verloor, blijven Club Brugge dankzij moeizame winst in Eupen en Anderlecht via een zege in de topper tegen RC Genk wel - enigszins - in het spoor van Union. Onderin is alle hoop voor Beerschot (2-0 bij Cercle) stilaan verdwenen en wordt het ook voor Zulte Waregem (5-0 in de derby tegen KV Kortrijk) een stilaan erg pijnlijk seizoen.

21 februari