Schreuder begint met eenvoudige zege tegen STVV: “Goeie dingen gezien, maar moeten blijven verbeteren”

De mist was net op tijd weggetrokken en dus werd er gevoetbald in Jan Breydel zaterdagavond. Club Brugge en Schreuder deden dat in een 3-5-2-systeem, met Vormer op de zes en Buchanan op de linkerflank. Voor Balanta en Sobol was er geen plek in Schreuders elf. Bij STVV nog geen spoor van stunttransfer Kagawa - de Japanner landt pas volgende week in België.

Club eiste meteen het balbezit op en was de ganse eerste helft dominant. Echt veel kansen leverde dat evenwel niet op. Rits kon Schmidt eens bedreigen, veel verder kwam blauw-zwart niet. De thuisploeg klom op het halfuur wel verdiend op voorsprong. Eerst leken Dost en Buchanan niet te profiteren van een mistasten van Pius, maar De Ketelaere knalde de bal wél hard binnen. STVV kon er in de ganse eerste helft niets tegenover zetten.

Al vroeg in de tweede helft kwam Club met de schrik vrij toen Mignolet goed plat moest op een poging van Cacace. STVV kwam ietsje beter in de wedstrijd, totdat Dost die besliste. Uitgerekend na een heerlijke diepe bal van Vormer lepelde de Nederlander de slecht uitgekomen Truiense doelman. Prima samenspel van de landgenoten, die beiden het vertrouwen kregen van Schreuder. Club leek het even later helemaal af te maken, maar de doorgebroken Mata botste op Schmidt.

In het slotkwartier kwamen ook Dost en Vormer oog in oog met Schmidt, maar telkens trok de doelman aan het langste eind. Blauw-zwart had de volledige controle, al liet ze wel na de score op te drijven. Uiteindelijk boekte Club een logische zege tegen een matig STVV, dat nauwelijks een kans creëerde in de ganse wedstrijd. De Bruggelingen naderen tijdelijk tot op vier punten van Union, dat wel nog de wedstrijd op Seraing, die bij een 0-2-tussenstand gestaakt werd, moet afwerken.

