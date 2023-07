Ronny Deila rekent fel op Boyata en waarschuwt bij start competitie: “We moeten nederig zijn”

Deila, die fel op Boyata rekent, waarschuwt bij start competitie: “We moeten nederig zijn”

Derde persconferentie in evenveel dagen tijd voor Ronny Deila, die de prestatie tegen AGF als ‘zeer bevredigend’ heeft ervaren. Hij pleit voor nederigheid én rekent in de zoektocht naar defensieve versterking op Dedryck Boyata: “Zijn mindset is opnieuw positief.”

Het Belfius Basecamp, the day after. Club Brugge stelde kort het nieuwe en opvallende roze shirt van Simon Mignolet voor alvorens de aandacht uitging naar de hoofdtrainer: “De prestatie van gisteren was héél bevredigend. We zijn goed omgegaan met die uitdaging. Gedisciplineerd ook - ik ben heel tevreden. Nu is het zaak van hetzelfde te blijven doen. Nederig zijn. Dat is het juiste woord.”

De match van Club was een verrassing nadat de oefenmatchen in de voorbereiding eerder tegenvielen: “Ik ga daar niet mee akkoord,” aldus Deila. “Veel spelers sloten later aan, er was een nieuwe coach en een nieuwe staff en we kwamen uit een minder seizoen. Ik had net het gevoel dat we telkens vooruitgang hebben geboekt.”

Voor de start van de competitie ziet Deila een handvol titelkandidaten. “Genk en Antwerp natuurlijk. Maar misschien komt ook Anderlecht terug. AA Gent is ook sterk. En dan is er nog Union. Hopelijk zijn we er zelf ook bij (grijnst). Het wordt in ieder geval een lang en zwaar seizoen.”

Club is op zoek naar defensieve versterking, maar zal niet zomaar eender wie binnenhalen. “Liever kwaliteit dan kwantiteit. Ik stabiliseer de dingen liever dan dat we iets halen wat niet beter is dan wat er hier rondloopt. We hebben genoeg centrale verdedigers en vleugelverdedigers, alleen zijn de meesten jong. Wat dat betreft mag er leiderschap bijkomen. Dedryck Boyata is zo iemand. Een half jaar geleden hoopte hij nog op het WK, dus de kwaliteiten heeft hij. Ik heb nog een jaar met hem gewerkt bij Celtic en ken hem goed. Zijn mindset is opnieuw positief, we hopen dat hij snel honderd procent fit is.”

Wat de ziekenboeg betreft, sluit Roman Yaremchuk pas maandag opnieuw aan op training. Bedoeling is dat ook Ferran Jutglà volgende week de groepstrainingen gedeeltelijk zal hervatten.