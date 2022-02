Ritchie De Laet vindt dat de VAR sneller moet beslissen en hij laat dat duidelijk merken ook

Jupiler Pro League Pro League maakt zich voorlopig geen zorgen om stijgende coronacij­fers: “Bijna 95% van onze spelers is gevacci­neerd”

In Engeland sneuvelt de ene Premier Leaguematch na de andere ten gevolge van besmettingen met het omikronvirus, in Spanje heeft ook Real Madrid te kampen met een serieuze corona-uitbraak. In ons land gaat de Pro League ervan uit dat de laatste twee speeldagen van het jaar niet in het gedrang komen.

17 december