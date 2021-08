Rinkelt de kassa straks aan Den Dreef? “Celtic biedt zeven miljoen euro voor Thomas Henry”

Henry zou bij Celtic de Franse spits Odsonne Edouard (23) vervangen, die hoog op de verlanglijst van het AS Roma van José Mourinho staat. Bij OHL wordt zoals steeds “niet gereageerd op geruchten”, maar in de wandelgangen klinkt het dat de bestuurskamer nog niets gehoord heeft van Celtic. Henry zelf is niet bereikbaar voor commentaar.

De voorbije weken werd Thomas Henry gelinkt aan – onder meer – Swansea en de Italiaanse promovendus Venezia, maar tot een transfer kwam het niet. Hoewel hij nog twee jaar onder contract ligt bij OHL, mag Henry weg bij een bod waar hijzelf en de club beduidend beter van worden. Dat bevestigde coach Marc Brys zondag nog na de thuiswedstrijd tegen Charleroi. De Fransman leek na het eindsignaal afscheid te nemen van het Leuvense publiek. Toen hij samen met zijn ploegmaats de fans in de tribune ging groeten en die zijn naam scandeerden, rolden tranen langs zijn wangen. Hij liet onlangs wel weten dat hij “alleen naar een club wil die in de grootste vijf Europese competities aantreedt”. Maar allicht klinkt ook de lokroep van het iconische Celtic, dat zijn thuiswedstrijden voor zowat 60.000 toeschouwers afwerkt, aantrekkelijk.

Henry scoorde in twee en een half seizoen 41 keer voor OHL. In de vorige campagne trof hij – hoewel de Leuvenaars de play-offs misliepen – 21 keer raak en was hij goed voor zes assists. In de eerste drie competitiematchen van dit seizoen scoorde OHL in totaal drie keer, drie treffers van Henry.