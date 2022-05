Refereeing Department oordeelt over penaltyfase uit Anderlecht-Club: “Strafschop voor Club Brugge en een gele kaart voor Magallan”

Opschudding in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Blauw-zwart wilde een strafschop nadat Lisandro Magallan in de zestien een duw in de rug van Charles De Ketelaere gaf, net voor de Rode Duivel zijn hoofd tegen een voorzet van Andreas Skov Olsen zette. VAR Bram Van Driessche checkte de fase, maar vond niet dat ref Nathan Verboomen moest terugkeren op zijn eerdere beslissing om geen penalty te geven.

Volledig onterecht, zo vindt onze huisref Tim Pots. “Bij duw- en trekfouten ligt de lat zeer hoog voor de VAR. Maar als er geen interventie is bij een duwfout met beide handen in de rug van een speler die in balbezit kan komen, communiceer je beter dat de VAR nooit meer mag tussenkomen bij duwfouten. Een zuivere strafschop, dus. Ook een gele kaart was op zijn plaats voor Magallan.”

Bij Eleven kwam scheidsrechtersbaas Bertrand Layec aan het woord. Zijn betoog ging als volgt: “De VAR moet zich de vraag stellen of het niet toekennen van een strafschop een clear and obvious error is van de scheidsrechter. Er is contact: er is een armbeweging in de rug van de Club Brugge-aanvaller. De strafschop kon worden gefloten. Maar was het een clear and obvious error van de ref? De VAR vond van niet, ik kan hem daarin volgen. Er is contact, maar dit soort duels komen vaak voor in het voetbal. We focussen daar hard op. Maar het is wel een feit dat de duw er is. Dus nogmaals: de strafschop had kunnen worden gefloten.”

Vandaag kwam het Professional Refereeing Department ook nog eens terug op de fase. “Bij het willen koppen van de bal wordt De Ketelaere door Anderlecht-speler Lisandro Magallan duidelijk met beide handen in de rug geduwd. De scheidsrechter laat verder spelen. Het Professional Refereeing Department verwacht een VAR-interventie en een strafschop voor Club Brugge en een gele kaart voor de Anderlecht-speler.”

Poll Verdiende Club een strafschop? Ja

Neen Verdiende Club een strafschop? Ja (84%)

Neen (16%)

Vanaken furieus: “Schaf die VAR maar af”

“De VAR had altijd moeten ingrijpen. Dit was voor iedereen een clear error”, stelt Hans Vanaken. “Waarom de VAR niet ingreep, is een groot vraagteken. Nadien is daar door de arbitrage niets meer over gezegd. Terwijl er geen twijfel mogelijk was. De scheidsrechter werd in de steek gelaten. Net daarom is de VAR in het voetbal gekomen. Als ze zulke fases al niet meer juist kunnen inschatten, mag de VAR worden afgeschaft.”

Ook Club-coach Alfred Schreuder sprak zich uit over de fase. “Ik begrijp niet dat we geen strafschop hebben gekregen”, was de Nederlander boos. “We hebben een VAR en iedereen ziet gewoon dat De Ketelaere geduwd wordt. Tijdens de rust hoorde ik al dat we een strafschop hadden moeten krijgen en intussen zag ik ook de beelden al. Ik vind het heel slecht, in mijn beleving kan dit niet.”

Volledig scherm De Ketelaere kreeg een por van Magallan. © Eleven/PhotoNews