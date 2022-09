Referee Departement berispt VAR na louter geel voor Marcelin en Sadiki: “Interventie voor rood verwacht”

Vijf criteria bij beoordeling foutieve tackle

Volgens onze huisanalist en ex-topscheidsrechter Tim Pots houdt de uitspraak van Lardot verband met de intensiteit en de impact. “Als een speler verticaal staat en zijn tegenstander tacklet met het been van boven naar beneden, noemen ze dat een ‘low tackle’. De impact is dan iets minder dan bij een ‘high tackle’ waar je met gestrekt horizontaal been van beneden naar boven tacklet - zo kan je echt iemand zijn been breken.”

Voor de duidelijkheid somt Pots de vijf criteria op die een scheidsrechter bij zijn beoordeling over een foutieve tackle in acht moet nemen voor een sanctie. “De kans op rood is groter bij een zwaardere impact (gestrekt been), als de intensiteit of snelheid van de tackle hoger ligt, als met de studs vooruit wordt getackeld, als het contact hoger ligt dan de voet, zoals op de enkel of boven de enkel op het scheenbeen en als er geen kans meer was om de bal te spelen.”