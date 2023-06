RECONSTRUCTIE. Getreiter en geduw op de Bosuil: waarom Genk nog een appeltje te schillen heeft met Antwerp

Lang leve de assistko­ning: Mike Trésor evenaart 24 jaar oud Belgisch record

22 and counting. Mike Trésor (23) schilderde zondag een hoekschop op het hoofd van Mark McKenzie en evenaarde zo het Belgisch assistenrecord uit 1999. Toen was Branko Strupar, ook al in Genkse loondienst, 22 keer aangever. “Ik denk dat ik het nog ga verbreken”, klonk het bij de Genk-aanvaller.