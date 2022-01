REACTIES. Vormer: “Hadden hier gewoon moeten winnen” - Dost: “Elke keer wij het tempo omhoog gooiden, speelden we ze kapot”

“Het was een vermakelijke match”, reageerde Ruud Vormer bij Eleven. “Het ging alle kanten op, al waren wij wel de betere in het spel. We speelden een goeie match en creëerden veel kansen, maar dit moeten wel binnen natuurlijk. Wij moesten hier gewoon winnen.” De principes van Schreuder - combinatievoetbal - waren duidelijk zichtbaar. “We werken nu drie weken met de nieuwe coach: je ziet hoe we willen voetballen en kunnen iedereen pijn doen. Aan de bal is het goed, al moeten we wel oppassen op de counter. We stonden niet goed en werden gepakt.”

Mignolet: “Onszelf moeilijk gemaakt”

Dat zag ook Mignolet. “Standard kon alleen op de omschakeling gevaarlijk zijn. Gedurende de hele wedstrijd waren wij de beter ploeg. Enerzijds kunnen we toch tevreden zijn met een punt, zeker gezien die fase in het absolute slot - Mata hield ons daar recht. Het is ook niet gemakkelijk om hier te te winnen, hé. Anderzijds verliezen we vandaag twee punten. We moeten achtervolgen en wouden de drie punten pakken. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt door twee keer op achterstand te komen.”

Dost: “Die tweede goal was een schoolvoorbeeld van hoe je moet voetballen”

Bas Dost was met z'n twee goals man van de match, maar dat was dus niet genoeg voor de overwinning. “Zij zijn heel effectief. Helaas is het zo’n wedstrijd waar je zelf veel kansen hebt, maar de tegenstander trapt ze er direct in. Da’s moeilijk.” Over het aanvallende spel van Club was Dost meer dan tevreden: “Je ziet dus elke keer dat wij het tempo omhoog gooien, dan spelen we ze kapot. Dat doen we heel goed. Die tweede goal is fantastisch, het schoolvoorbeeld van hoe je moet voetballen. Eén, twee keer raken, lopende mensen, vrijkomen voor de goal, ... Dat was een genot. Toen wilden we doorgaan, maar kwam helaas die rode kaart.”

Onder Schreuder is Dost weer helemaal op het voorplan gekomen. Maar grote gesprekken zijn daar niet aan voorafgegaan, zo vertelde de Nederlandse spits: “De grap is dat ik eigenlijk heel weing met hem gesproken heb. Ik heb ‘m gewoon aangegeven dat ik heel veel zin heb om plezier te maken en om alles te geven. En dat dat mijn doelstelling is. En aan de hand daarvan is het aan hem of die gebruik van mij maakt of niet. Daar heeft-ie kort op gereageerd, en dat was ons eerste gesprek. Meer is het niet.”

Lees ook:

Volledig scherm © BELGA