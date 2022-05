REACTIES. Vanzeir: “Hadden kampioenengeluk niet aan onze zijde” - Odoi: “Weet niet waarom hun goal werd afgekeurd”

Brandon Mechele: “De supporters hebben ons constant gesteund. Het was een fantastische sfeer. Met momenten hebben we wel afgezien, maar ik denk dat de zege uiteindelijk wel verdiend was. Gelukkig was er bij die late 1-1 nog de VAR en zit het een keer mee voor ons.”

“Union is een hele goeie ploeg, maar we hebben ze vandaag goed collectief opgevangen en ook meer kansen gecreëerd dan in Union. We gaan nu zondag vol voor de zege om de titel te pakken.”

Dante Vanzeir: “Ik ben ontgoocheld. We deden het weer niet slecht en hebben genoeg kansen gecreëerd om te winnen. Maar het ontbreekt ons deze playoffs aan efficiëntie. Het zijn de kleine details die het beslissen. We creëren het hele seizoen veel kansen en scoren veel goals, maar het is nu net die efficiëntie die we missen.”

“Het is zuur, maar we mogen trots zijn op deze wedstrijd en heel ons seizoen. Het kampioenengeluk hadden we gewoon niet aan onze zijde de laatste wedstrijden. Het was ook nog eens een flutgoal die bijna nooit valt en net vandaag valt die bal binnen.”

“Ik had krampen op het einde van de match, niets erger. Nog twee matchen en hopen op het beste die laatste 2 matchen”

Dennis Odoi: “Na twee belangrijke wedstrijden is dit de ontlading na 6 op 6, maar we hebben nu nog twee matchen waarin we moeten bevestigen. De rode kaart heeft denk ik wel het verschil gemaakt vandaag. Vanaf dan waren we beter en kregen we kansen.”

“Het werd wel nog spannend op het einde. Ik weet zelf nog niet goed waarom die tegengoal is afgekeurd. Maar dat we nog in de problemen komen zou eigenlijk niet mogen, we hadden de match al moeten beslissen. Maar het belangrijkste is nu deze overwinning. Nu is het toeleven naar zondag, want dat is opnieuw een hele belangrijke match.”

Christian Burgess: “Kleine details maakten vandaag opnieuw het verschil. Het was een mooie strijd. Maar als je kampioen wil worden, moet je de regerende kampioen kloppen en dat is ons dit seizoen niet gelukt.”

“Ik dacht dat we nog konden standhouden met tien, maar dan krijgen we een ongelukkige goal tegen. En we kregen dan ook nog kansen op de gelijkmaker. We hebben onze kansen gehad deze twee matchen en hebben ze niet gegrepen. Het ligt niet enkel aan de spitsen, maar we hebben collectief nipt gefaald. We moeten er nu zondag terug tegenaan gaan. Ik zie Club wel geen punten droppen, maar het is niet voorbij ‘untill the fat lady sings.’”

Simon Mignolet: “Ongelofelijke wedstrijd. Je ziet vandaag hoe mooi en hoe gruwelijk voetbal kan zijn en ik ben heel blij dat wij aan het winnende eind trekken vandaag. Het was een echte play offmatch bol van de incidenten. We hebben onze job gedaan en twee keer gewonnen van Union. “

“De belangrijkste redding? Misschien wel die eerste na 19 seconden omdat je anders in een totaal andere situatie komt waarin zij kunnen counteren.”

“Het belangrijkste vandaag was winnen en dat hebben we gedaan. Nu moeten we het nog afmaken. Of ik de talisman ben? Dat kan ik niet zeggen. Er is nog niets beslist. Het werd vandaag ook bijna 1-1 dus je bent nooit zeker. Maar we hebben vandaag wel een belangrijke stap gezet, maar we moeten nu nog twee wedstrijden spelen. We gaan het tegen Antwerp zeker niet cadeau krijgen, want zij hebben ook nog dingen om voor te spelen. Maar laat ons vanavond genieten van dit resultaat en vanaf morgen werken we toe naar dit weekend.”

