REACTIES. Vanaken blij met punt: “Tweede helft niet goed genoeg” - Hoedt zag hetzelfde schoentje wringen: “Maar we mogen trots zijn”

“We kwamen naar hier om te winnen”, vertelt Hans Vanaken bij Eleven Sports. “Maar een puntendeling is terecht. We creëerden in de tweede helft veel te weinig en kwamen niet meer onder de druk van Anderlecht uit. We kregen de juiste mensen niet meer in de juiste positie. Onze tweede helft was gewoonweg niet goed genoeg. Voor de rust waren er nog mogelijkheden om te scoren, maar 1-1 is een terechte uitslag.”

“Anderlecht voetbalde ook gewoon goed”, gaat Vanaken verder. “Ze zochten de ruimte in de rug van onze verdediging. Tijdens de rust hebben we daar op gehamerd, maar de tegentreffer valt op die manier. Daar moeten we scherper verdedigen. Als je het wedstrijdverloop ziet - het liep niet zó vlot - moesten we op een bepaald moment tevreden zijn met een punt. Al krijg je normaal gezien in het slot toch nog dat ene kansje.”

Volledig scherm © Photo News

Ook Philippe Clement spreekt van een correct resultaat. “We speelden degelijk, maar misten extra ‘dash’ om het verschil te maken. Daar moeten we stappen in zetten, want ook na een zware Europese week willen we resultaat.” Anderlecht combineerde er soms vlot door. “Een gebrek aan scherpte”, aldus de T1 van Club Brugge. “Je moet top zijn om op Anderlecht te winnen. Dat waren we niet. Ik ben nooit blij met een punt. Dit moet nog meer motivatie geven voor de komende maanden. Of we nu een Europese match ervoor spelen of niet.”

Ook Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt verscheen voor de microfoon van Eleven Sports. “We hebben onze huid duur verkocht. Daar kunnen we trots op zijn. We hebben laten zien dat Anderlecht op de weg terug is. Maar het is iedere week hetzelfde verhaal. We creëren veel, maar missen efficiëntie. We creëren wel de kansen - dat is een positief punt. Club Brugge gooit hoge ogen in de Champions League - wat enkel goed is voor het Belgische voetbal. Maar vandaag probeerden wij onze wil op te leggen. Het is zonde dat je dan niet wint.”

Landgenoten Hoedt en Lang vochten een beladen duelletjes uit. “Ach, dat is een beetje bakkeleien. Ik vind het teleurstellend dat de scheidsrechter voor die fase ons allebei geel gaf. We hadden alweer de hand geschud. Het is voetbal - dat is passie. Zolang het fair blijft, is er geen probleem. Refs moeten dan aanvoelen.”

Volledig scherm Hoedt en Lang. © Photo News