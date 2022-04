REACTIES. Van Crombrugge: “Die slappe start, dat kan gewoon niet” - Undav: “Een volwassen prestatie”

“Het was vandaag gewoon niet goed genoeg”, vertelde RSCA-aanvoerder Hendrik Van Crombrugge bij Eleven. “Onze start was heel slap. Na twee minuten kom je al op achterstand bij een stilstaande fase die snel wordt genomen. Dat dit gebeurt op het einde van de match, wanneer iedereen doodmoe is, dan zou ik het nog ergens kunnen plaatsen. Maar in het begin van een wedstrijd mag dit niet gebeuren. Hoe we zoiets oplossen? Goede vraag. Het is een punt waar we aan moeten werken en op zeer korte termijn moeten oplossen.”

Lees ook Union springt opnieuw over Club Brugge naar leidersplaats na derbyzege tegen pover Anderlecht

Anderlecht herpakte zich in het tweede deel van de eerste helft, maar gaf in de tweede helft niet thuis. “Er was geen doorkomen aan, maar dat lag aan onszelf. Te weinig verticaliteit, te weinig drang. Te gezapig. Daarmee speel je Union niet uit verband. Na die zware teleurstelling van een bekerfinale moet je je focussen op de volgende match. Maar dan moet dat wel met scherpte gebeuren. Nu schoten we onszelf in de voet.”

Langs het winnende kamp uiteraard een blije Deniz Undav. “Het was een zware match. We liepen veel en verdedigden als een groep. De communicatie zat echt goed. Een volwassen prestatie, inderdaad. We wilden meer doen dan onze laatste matchen in de reguliere competitie. Of we favoriet zijn? Het wordt een zij-aan-zijrace met Club Brugge. Hopelijk halen we het op het einde.”

Dante Vanzeir vulde aan: “Dit is ons antwoord op mensen die zich afvragen of we het ook in de play-offs kunnen. Een eerste stap is gezet, maar we zijn er nog lang niet. Maar goed begonnen, is half gewonnen. We zijn zo gebrand op uitdagingen, en deze play-offs zijn dat.”

