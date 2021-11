REACTIES. Thorstvedt: “Dit is beschamend” - Lang: “Laat dit het begin zijn van een hele mooie reeks”

Jupiler Pro League Een knotsgekke topper vanmiddag in Genk, waar Club Brugge met tien man alsnog met de zege aan de haal ging. Teleurstelling en woede in het Genkse kamp, blijdschap en opluchting in dat van blauw-zwart.

John Van den Brom: “Totaal onnodige nederlaag”

“Dit is weer een totaal onnodige nederlaag die we niet eens onszelf kunnen verwijten. We hebben heel veel dingen goed gedaan. We komen achter. Ze komen met tien. We scoren twee mooie goals, waardoor je op die gewenste voorsprong komt. Je hebt de match totaal in handen, maar je geeft ‘m ook weer heel snel weer weg. En dan sta je hier dus met een 2-3 nederlaag. Of we de 3-1 wilden maken, dan wel consolideren? Je kan heel goed de beide combineren. Op het moment dat het 2-1 wordt en je ziet dat je de controle hebt, en wetende dat je de komende dagen weer moet spelen, moet je gewoon blijven doorgaan. Er was helemaal geen aanleiding om andere dingen te gaan doen. Alleen, wat je niet in de hand hebt, is dat we heel makkelijk goals weggeven waardoor je uiteindelijk geforceerd wordt om wel de andere dingen te gaan doen. Maar dat is dan te laat. Dit is zo onvoorstelbaar zonde dat we onszelf dat weer, met de nadruk op ‘weer’, aandoen en dat je weer met een katerig gevoel en een nederlaag staat.

“De 2-3 valt weer op corner. Het is heel lang geleden. We hebben dat gewisseld. Mandekking is niet zo heel moeilijk, jij bent verantwoordelijk voor mij en ik voor jou. Als je dat niet doet, dan zie je dan krijg je een goal tegen en verlies je daardoor de wedstrijd. Dat we nu niet op drie, maar wel op negen punten van Club staan? “Ja... Je krijgt altijd de volgende kans weer, en die krijg je nu al heel snel, ook nog eens tegen dezelfde tegenstander. Dus de analyse van vandaag kun je een op een meenemen naar woensdag. Maar voor nu is de teleurstelling groter dan vooruit te kijken naar woensdag.”

Christian Thorstvedt: “Dit is beschamend”

“We geven het veel te gemakkelijk weg en dit is al te veel gebeurd. We zijn niet matuur genoeg. We staan 2-1 voor en in plaats van verder uit te diepen, de match dood te maken, geven we het veel te gemakkelijk weg. Net zoals zo vaak. Zij beginnen na die 2-1 wat druk te zetten, waarna wij stress beginnen te krijgen. Dit is beschamend, dit mag niet gebeuren op dit niveau. Teleurgesteld? We mogen niet teleurgesteld zijn, we moeten kwaad zijn. Als er nu geen harde woorden vallen in de kleedkamer, dan zal dat nooit het geval zijn. Dit is onacceptabel. Nu moeten we woensdag wraak nemen.”

Patrik Hrosovsky: “Heel moeilijk uit te leggen”

“Ik zou mijn goals zo wisselen voor de drie punten. We hadden die nodig - da’s altijd het geval, maar zeker nu. We geven het zomaar weg. We waren goed begonnen aan die tweede helft, hadden de controle met een man meer. Alles leek goed, maar we geven het veel te gemakkelijk weg. Dit is zó teleurstellend. We pakken die goal wéér op een corner, terwijl we het de laatste matchen wel goed hebben gedaan. We waren er dicht bij, maar geven het weg. Dit is heel moeilijk uit te leggen. Nu moeten we woensdag reageren.”

Noa Lang: “Laat dit het begin zijn van een hele mooie reeks”

“Mensen praten veel, vandaar het vingertje bij mijn goal. De mensen voor wie ik dat gebaar maak, weten het zelf. Ik ben er klaar mee. Een goal en een assist, gewonnen: dat is het belangrijkst. Ik doe wat ik wil. ‘t Was al een tijdje geleden, maar ook die assist voelt als een goal. ‘t Is al mijn zevende en da’s prima zo. Maar er is nog ruimte voor verbetering, ik ben nog lang niet op mijn best. Dat mijn ploegmaats mij kalmeren? Ik ben ze dankbaar dat ze dat doen, daar zijn we een team voor. Dit is een heel belangrijke overwinning, want we zaten in de hoek waar de klappen vallen. Laat dit het begin zijn van een hele mooie reeks.”

Mats Rits: “Belangrijk dat we mentaal de déclic hebben gemaakt”

“De eerste helft was goed, we krijgen een aantal kansen en staan verdiend op voorsprong. maar dan volgt die rode kaart en da’s jammer. Dan weet je dat het moeilijk wordt tegen Genk, een ploeg met veel kwaliteit aan de bal. ‘t Was moeilijk te belopen, waarna zij dan ook op voorsprong komen. Maar we hebben veerkracht getoond en da’s belangrijk. We hebben moeilijke weken achter de rug en ‘t is een opsteker dat we hier komen winnen.”

“Het belangrijkste is de drie punten. We hebben een aantal klappen gehad en waren niet op niveau, dus ‘t is belangrijk dat we mentaal de déclic hebben gemaakt. ‘t Is nooit fijn om naast de ploeg te vallen - dat telt voor Ruud, voor mij of eender welke speler. We willen elke minuut spelen, maar de keuzes zijn aan de coach.”

Simon Mignolet: “Ideale moment om als groep op te staan”

“Dit is een opluchting. We wilden een resultaat neerzetten en dat is gelukt, zelfs met tien. Ik ben heel tevreden met de punten. Het was het ideale moment om als groep op te staan. De eerste helft was goed, we hadden controle, maar als we dan met tien vallen dan weet je dat er gevochten moet worden. We hebben de juiste mentaliteit getoond, we zijn opgestaan.”

“Bij de 2-1 botst de bal net voor mij, die mag niet binnen. Maar het interesseert me weinig, het enige belangrijke is de drie punten en het resultaat. Dit is iets om op verder te werken, maar we gaan niet te ver vooruit kijken. Te beginnen met woensdag, weer hier in Genk.”

