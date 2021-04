REACTIES. Sambi Lokonga: “Dit was ploegprestatie” - Mignolet: “We spelen 70 minuten perfecte match”

Matchwinnaar Sambi Lokonga: “Dit was een ploegprestatie”

Sambi Lokonga was matchwinnaar met het afstandsschot waarmee hij Simon Mignolet te grazen nam. “We geloofden in onszelf van bij de start”, stak de aanvoerder van wal. “We hadden het even moeilijk na hun goal, maar dan werden we geherlanceerd door de gelijkmaker. Maar dit was een ploegprestatie, ik wil vooral het collectief benadrukken. Mijn goal? Ik had wat ruimte, dus schoot ik maar. Ik probeer mijn schoten altijd te kadreren, en nu ging de bal er dus in. We pakken nu negen op negen, de eerste keer dat ons dat lukt. Je kan het allerbeste van dit Anderlecht verwachten, maar als je het effectief verwacht, gebeurt het wel al eens dat het minder is.”

Mignolet: “Net wanneer we controle hebben, geven we het weg”

Simon Mignolet droop ontgoocheld af na het verlies in Anderlecht. De Brugse goalie zag er niet al te best uit bij de winning goal van Sambi Lokonga. “Ik zette een stapje naar rechts en de bal viel dan aan de volledig andere kant binnen. Ik heb de beelden nog niet terug kunnen zien, maar het is zuur. We wisten op voorhand dat ze verschillende jongens hebben die vanuit de tweede lijn kunnen schieten.”

Dat Club daardoor ook een voorsprong te grabbel gooide, op een moment dat het alles onder controle had, maakte het extra zuur voor Mignolet. “We spelen 70 minuten lang een goeie match. Net op het moment dat we de controle hebben en zij niets bij elkaar voetbalden, geven we het weg. We moesten op zoek gaan naar het tweede en derde doelpunt, maar dat is niet gebeurd. Dit is een ontgoochelend resultaat.”

Nmecha: “Andere teams passen best op voor ons”

“Ik ben trots op het team. Dit betekent zoveel voor iedereen binnen de hele club”, aldus man van de wedstrijd Lukas Nmecha, die de 1-1 lukte en Anderlecht weer in de match bracht. “Onze eerste helft was niet top. Maar we hebben ons herpakt en hebben getoond dat we ook tegen de beste ploeg van België onze kwaliteit kunnen tonen. Als we deze vorm eerder hadden gehaald, hadden we het Club Brugge ook in de stand misschien moeilijk kunnen maken.”

“Maar we staan nog niet in play-off 1, we zullen de focus snel op de volgende match moet leggen en die ook winnen. Maar we hebben wel een systeem dat werkt. Met lopers en mensen die de controle houden. Het leuke is dat we nu op ons beste niveau zijn, maar we nog beter kunnen worden. De andere teams passen best nog op voor ons.”

Volledig scherm Nmecha scoorde de gelijkmaker. © BELGA