REACTIES. Parker: “Vond onze instelling niet goed na de openingsgoal” - Vertonghen: “Club was goed, wij niet”

“Omdat Club in een moeilijke periode zit, wilden we hier winnen", doet Jan Vertonghen zijn relaas bij Eleven. “Maar gezien het spelbeeld mogen we tevreden zijn met een punt. Club speelde goed, wij niet. We gaven veel te veel kansen weg.” Merkten de spelers iets van de heisa rond Wouter Vandenhaute? “Natuurlijk krijg je wat dingen mee, maar we konden ons goed afsluiten. Ik ben hier gekomen om te voetballen. En ik heb vertrouwen dat het bestuur het beste voorheeft met Anderlecht. Ook Vandenhaute, een superfan. Die is ook moeilijk voor hem.”

Uiteraard was het balen in het kamp van Club. “Dit voelt aan als een nederlaag”, stelt Denis Odoi. “Een overwinning voor ons, dat was het enige juiste resultaat. We waren dominant en hadden veel meer moeten scoren. En dan... Hun tegengoal was niet eens een kans.”

Hans Vanaken blijft met hetzelfde gevoel achter. “Ik begrijp nog steeds niet hoe het 1-1 is kunnen worden. Als het 3-0 of 4-0 staat heeft niemand iets te zeggen. Ik kan me geen schot op doel van Anderlecht herinneren. Het ongeluk zal wel eens keren zeker? We hebben een ruime overwinning nodig. Mogelijk is de trein dan vertrokken.”

