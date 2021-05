REACTIES. Onuachu: “We wilden drie punten, maar moeten hier tevreden mee zijn” - Sambi Lokonga: “Ik zag een goed Anderlecht”

Jupiler Pro LeagueVeel vooruitgang in de Champions’ play-offs konden Genk en Anderlecht niet boeken na een 1-1-gelijkspel in de Luminus Arena. Toch was een draw een billijk resultaat, zo viel in beide kampen te horen. “Dit was vooral een goeie match.”

Begin deze week zette hij zijn ploeg nog op scherp, kapitein Sambi Lokonga noemde Anderlecht nog ‘trop beau’ na de matige 2 op 6 waarmee het de Champions’ play-offs begon. “Dit was beter”, zei de middenvelder na de match tegen Genk. “Dit was een goeie wedstrijd. We zagen twee ploegen die wilden voetballen. Ons blok stond goed, alleen hadden we in de zone van de waarheid iets scherper kunnen zijn om de match dood te maken.”

Lokonga lag met een gele kaart aan de basis van de tegengoal van Genk. “Ik begrijp niet goed waarom ik geel kreeg. Het ging daarna snel naar de overkant, maar goed. Ik zag een goed Anderlecht. We moeten op deze weg verder doen en ons nu voorbereiden op de volgende wedstrijd.”

Onuachu: “We hadden het moeilijk in eerste helft”

Wéér een goal bij voor Paul Onuachu. De Nigeriaan zit nu aan 32 stuks in de competitie. “We wilden de drie punten vandaag, maar we mogen niet klagen met dit gelijkspel. 1-1 is beter dan verliezen. Het was een open wedstrijd. Het was eigenlijk aanvallen over en weer. Na verloop van tijd hakt de vermoeidheid er dan onvermijdelijk in.”

Onuachu scoorde op aangeven van Ito, andermaal. “We kregen niet zo veel kansen, vooral in de eerste helft hadden we het moeilijk. We probeerden hoog druk te zetten, maar Anderlecht voetbalde er telkens van onderuit.”

