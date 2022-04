REACTIES. Nainggolan: “Top twee wordt nu heel moeilijk” - Schreuder: “Genieten om Lang zo te zien spelen”

Schreuder: “Genieten om Lang zo te zien spelen”

“In de eerste helft kunnen we twee keer voorkomen, via Frey en Haroun. We hebben als team heel goed verdedigd”, zei Nainggolan. “Club Brugge kreeg in het slot wat meer ruimte omdat wij op zoek moesten naar de gelijkmaker. We speelden een verdienstelijke wedstrijd en verdienden het niet te verliezen.” Radja werd uitgespeeld als nummer ‘tien’. “Ik voel me goed op de tien. Ik heb daar jarenlang bij Roma en Inter gespeeld. Daar kan ik me meer uitleven. Zeker met Faris achter mij, die mijn defensieve taken overneemt. Ik kon me offensief meer tonen. Het klikte goed vandaag. Faris speelde een goede match. Op deze prestaties kunnen we voortbouwen. We moeten wel realistisch zijn: het zal moeilijk worden om de top twee nog bij te halen. Maar ik denk wel dat we het iedereen moeilijk kunnen pakken. We gaan zien hoeveel punten we nog kunnen pakken en waar we geraken. De vroege wissel van Frey? Hij is onze spits die het meest scoort. Misschien dat hij teleurgesteld was, maar dat is een keuze van de trainer.”