REACTIES. Mignolet: “Ik probeer zo onnozel mogelijk te doen bij strafschoppen” - Undav: “We waren de betere, dit is frustrerend”

Alfred Schreuder: “Het team gaat boven alles”

“Achteraf bekeken is het natuurlijk uitgekomen zoals wij dat wilden. Ik vond de eerste helft gelijk opgaand, al hadden zij wel een paar mogelijkheden. Tijdens de rust hebben we aangegeven waar de ruimtes lagen, zo konden we de wedstrijd naar ons toe trekken. Er lag veel ruimte op het middenveld, waar Odoi steeds vrij kwam. Ik vond dat we dat beter moesten doen. Dat Charles (De Ketelaere) op links speelde? Hij heeft dat heel gedisciplineerd gedaan. Het team gaat boven alles: het gaat niet om De Ketelaere, niet om Schreuder maar om Club Brugge. We moeten doen wat het beste is voor Club.”

Hans Vanaken: “We panikeren nooit”

“We waren gekomen voor de drie punten. We wisten dat het van details zou afhangen. Zij kregen die penalty en misten, waardoor wij weer meer energie kregen. Mijn goal? Het was een perfecte voorzet van Skov Olsen - eigenlijk was de assist mooier dan de goal. We tankten vertrouwen en kwamen beter in de match. Achteraf gezien hebben we het goed uitgespeeld, we hebben hen nog goed afgehouden op het einde. Wij hebben natuurlijk veel ervaring in de play-offs. We panikeren nooit, zelfs niet als we vandaag verloren zouden hebben. Na elke match kan het er helemaal anders uitzien. We mogen heel blij zijn met de overwinning, maar we zijn er nog lang niet. Woensdag is even belangrijk. Vandaag mogen we genieten, maar vanaf morgen is het weer volop werken richting woensdag.”

Volledig scherm © Photo News

Brandon Mechele: “Moesten meer durf tonen”

“Verdedigend stonden we goed, maar we moesten meer ballen tonen aan de bal, meer durf. Union zette natuurlijk wel goed druk, maar we hebben er toch het beste van gemaakt.”

Simon Mignolet: “Betere kansen voor Union”

“Als we eerlijk zijn: Union had de betere kansen, maar dat is niet zo belangrijk in de fase van de competitie. Ons plannetje was goed, we hebben opnieuw de nul gehouden. Op dit moment tellen enkel de drie punten, en die hebben we. Job done, maar we zijn nog nergens. Iedereen heeft z’n job gedaan vandaag, en dan hebben we jongens die beslissend kunnen zijn, zoals Hans. Drie wedstrijden gespeeld, drie keer de nul gehouden. Maar er zijn nóg drie wedstrijden te spelen nu. Die penalty? De druk ligt bij de schutter, ik doe er alles aan om ‘m het zo moeilijk mogelijk te maken. Gelukkig schoot hij naast. Ik probeer gewoon zo onnozel mogelijk te doen. Ik ben een serieuze mens, maar dan kan ik mij eens uitleven”, lachte de doelman.

Volledig scherm © Photo News

Felice Mazzu: “Verdienden niet te verliezen”

“Dit was onze derde match tegen Club en drie keer creëren we veel kansen, maar worden we afgestraft op de tegenaanval. We verdienden niet te verliezen, we waren elke keer beter tegen Club. Ervaring? Het is vooral een zaak van je kansen af te maken. We gaven zelf weinig weg tot de goal, maar dat is voetbal. Dat moet je accepteren. Ik kan geen kritiek geven op mijn spelers vandaag - ze hebben alles gegeven. Alleen het doelpunt ontbrak. Woensdag is er weer een wedstrijd tegen Club. We moeten daar alles geven, want het is nog niet gedaan. We geloven er nog altijd in, in die droom.”

Casper Nielsen: “Heel teleurgesteld”

“Daarom speel je voetbal: voor wedstrijden zoals deze. De sfeer was ongelofelijk. Ik ben gewoon heel teleurgesteld nu. We hebben goed gespeeld. Soms heb je geen geluk. Als we die penalty scoren, dan pakken we ze. We hadden kansen, maar we moeten er beter mee omgaan. Als je je kansen niet afmaakt, kan je niet winnen. We hebben ons best gedaan. De prestatie was echt goed. we moeten gewoon scoren en de wedstrijd dood maken. Als we kampioen willen worden, moeten we beter omgaan met die kansen.”

“We hebben veel kansen afgedwongen, maar we hebben die laatste pass nodig. We hebben goed gespeeld, maar dit is zwaar. Ik wilde echt de drie punten vandaag. Het is nog niet gedaan. We wisten dat we een goede kans hadden. Maar woensdag is het opnieuw, en dat is goed. We willen er weer tegenaan gaan. We moeten tonen dat dit een foutje was.”

Deniz Undav: “Waren drie keer de betere ploeg”

“Brugge had één grote kans en ze scoorden. We moeten hieruit leren. Woensdag moeten we een andere uitlsag bekomen. Dit is frustrerend. We spelen drie keer tegen hen, en we zijn drie keer de betere ploeg. Ze hebben een paar kansen en ze scoren. Dat is ervaring. Als we onze kansen afmaken, dan staan we hier lachend. Maar woensdag moeten we weer vol voor de drie punten gaan in Brugge. Natuurlijk hebben we nog zelfvertrouwen. We hadden de beste kansen, en die penalty. Als we die scoren is het een ander verhaal. Nu moeten we naar Brugge en ligt de druk bij ons. We moeten daar gewoon de drie punten halen.”