REACTIES. Mignolet: “Die reddingen? Ik was nog belangrijker tijdens rust” - Vanaken: “Volgend jaar voor een vierde op rij”

Maanden op de bank, maar nu matchwinnaar. Jack Hendry was een gelukkig man na Antwerp-Club. “Het voelt goed om kampioen te zijn. Ik was het jaren geleden al eens met Celtic. Het was leuk om de beslissende goal te scoren. Het is de voorbije maanden niet makkelijk geweest voor mij. Maar ik heb veel uit die periode geleerd. Ik ben mijn best blijven doen en dat doet het deugd om nu te scoren. We gaan dit nu goed vieren. Wat een Schot doet als hij feest? Drinken, hé.”

Hans Vanaken: “We gaan volgend jaar gewoon voor een vierde op rij”

De ommekeer in de match op de Bosuil was uiteraard de penaltyfout op Noa Lang. Hans Vanaken nam z'n verantwoordelijkheid en zette de elfmeter om. “Er zijn betere penaltynemers in de ploeg dan ik, maar op zo’n moment moet je gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Ik zette hem om in de goeie hoek. Nochtans was het niet goed tot aan de rust. Maar daan zie je dat het op de sleutelmomenten mee zit voor onze in deze play-offs. Al moet je geluk ook afdwingen.”

“Ik ben heel trots op deze derde landstitel op rij. De ontlading is groot. We spelen geweldige play-offs. Sinds oktober zijn we aan het achtervolgen, maar we zijn nooit in paniek gekomen. Dat we het nu al kunnen afmaken op speeldag vijf had ik niet gedacht.”

Ruud Vormer: “Vijfde titel is een speciaal iets”

Kapitein Ruud Vormer mocht in het slot nog komen meedoen. Speciaal moment voor de Nederlander. “Kijk, uiteindelijk draaien we weer een top seizoen, hé. Als je kampioen bent, dan heb je alles goed gedaan. Een vijfde keer kampioen zijn, dat is een speciaal iets. Het is abrupt snel gegaan dat ik naast ploeg viel, maar ik heb wel nog mijn aandeel gehad. Maar we hebben gepraat met de coach. En weet je, we doen het samen. Ik heb nog een jaar. Ik zit hier nog heel goed, voor volgend jaar weet ik het nog niet. We gaan het wel zien. Ik mag niet klagen.”

Simon Mignolet: “Belangrijk geweest tijdens de rust”

Mignolet, uitgeroepen tot Man van de Match, deed enkele cruciale reddingen in de eerste helft. “Ik ben heel erg blij dat we het geflikt hebben”, vertelde hij aan Eleven. “Ik wist dat ik belangrijk moest zijn vandaag. Ik heb de jongens tijdens de rust dan ook bij elkaar geroepen, want in de eerste helft wonnen we geen enkel duel. Dat kan niet tegen Antwerp. In de tweede helft deden we vervolgens wat we moesten doen. Dusja, in de eerste helft moest ik er zijn. Maar ik denk dat ik nog belangrijker was tijdens de rust door de jongens bij elkaar te roepen.”

“We waren erg hongerig”, gaat Mignolet verder. “We konden nu eindelijk een titel vieren mét fans. We kunnen hen een feestje geven. Ik heb nu drie titels op rij, maar de beker nog niet. Nu ga ik genieten, maar volgend jaar zal ik er opnieuw staan om opnieuw iets te winnen. Het was geen makkelijk seizoen voor mij. Maar ik heb door de zure appel gebeten. Daarvoor werk ik op m'n 34ste nog hard: om dit soort momenten te kunnen meemaken.”

Faris Haroun: “Hebben er alles aan gedaan”

Voor Antwerp was het een spijtige overwinning na een goeie eerste helft op de Bosuil. Faris Haroun: “We probeerden onze supporters iets terug te geven. Het is spijtig dat we die nog verliezen. We hadden 2- of 3-0 voor kunnen staan in de eerste helft. Een penalty en twee stilstaande fases nekken ons. “Ze heben een topkeeper. Zo lang het 1-0 blijft, blijven ze in de wedstrijd. Ik kan de groep niets verwijten.”

“Zeker in de eerste helft hebben we er alles aan gedaan. Zo is voetbal. We kunnen niet blij zijn. Als we een topploeg willen worden, mogen we niet blij zijn met gewoon goed presteren. Het blijft een nasmaak hebben dat ze hier winnen en mogen feesten. Maar we hebben er vandaag alles aan gedaan.”

