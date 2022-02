REACTIES. Mazzu: “Nu wordt het nog moeilijker” - Undav: “Wie ons gaat afstoppen? Misschien wel STVV”

Matchwinnaar met twee goals en het had eigenlijk een hattrick kunnen zijn. Deniz Undav was een gelukkig man op de Bosuil. “Ik kreeg twee enorme kansen in het begin van de match en heb me bij mijn ploegmaats verontschuldigd aan de rust omdat ik ze gemist had. Ik heb gezegd dat ik de volgende kansen wel zou afmaken en kijk: na de rust scoorde ik twee keer.”

Undav zit nu aan 20 goals in de Jupiler Pro League. De voorbije 8 wedstrijden scoorde hij ‘maar' twee keer. Nu was het twee keer prijs in één match. “Mijn transfer is in orde gekomen, mijn focus ligt nu op Union en we hopen volgende week weer drie punten te pakken. Het is ongelofelijk dat we hier winnen. De fans van Antwerp hebben hun ploeg gepusht dus het was niet makkelijk. Wie ons gaat afstoppen? Misschien STVV volgende week. Je weet maar nooit.”

Priske: “Het was niet goed genoeg bij ons, dat doet pijn”

Antwerp-trainer Brian Priske verscheen aangeslagen voor de microfoon van Eleven. Hij noemde de zege van de Brusselaars terecht. “Zij doen het heel goed. Hun organisatie staat goed en ze zetten goeie druk”, aldus de Deen. “Tegen zo’n team is het nodig om je niveau te halen en dat is ons vandaag niet gelukt. Dat doet pijn.”

“In de eerste helft trapten we veel te vaak de lange bal. De ruimtes lagen er nochtans, maar we namen te vaak de verkeerde beslissing. En dan weet je dat het moeilijk wordt, zeker met twee gevaarlijke spitsen aan de overkant. Ons doel blijft om play-off 1 te halen en er volgen nu nog acht moeilijke matchen. Ik wil dat we op onszelf focussen en dan zien we wel. Union is de beste ploeg, daar is geen discussie over. Ze verdienen daar applaus voor. En wij waren vandaag gewoon niet goed genoeg.”

Dolgelukkige Mazzu blijft realistisch: “Het wordt nu nog moeilijker”

Een oerschreeuw was het kort na de match, maar Felice Mazzu bleef in zijn wedstrijdanalyse bescheiden. “Ik denk dat we verdiend wonnen, maar het is ook waar dat Morris vandaag twee goeie reddingen verrichtte. Ik ben niet verrast dat mijn spelers dit op de mat legden. Januari kondigde zich aan als een moeilijke maand met vier topwedstrijden op rij. Als ik dan zie dat mijn spelers die wedstrijd met veel goesting en plezier aanvatten met de wil om te winnen, dan is dat schitterend”, aldus Mazzu.

“Nu wordt het wel nog moeilijker, want na vier matchen tegen topploegen en een 10 op 12 is er risico op decompressie en daar wil ik vanaf maandag aan werken. En neen, ik ga niet uitspreken dat we favoriet zijn voor de landstitel. Ons doel is play-off I en dat is bijna binnen. Daarin worden de punten door twee gedeeld en begint iedereen praktisch gezien weer van nul.”

