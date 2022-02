REACTIES. Matchwinnaar Undav: “Wie ons gaat afstoppen? Misschien wel STVV volgende week”

Matchwinnaar met twee goals en het had eigenlijk een hattrick kunnen zijn. Deniz Undav was een gelukkig man op de Bosuil. “Ik kreeg twee enorme kansen in het begin van de match en heb me bij mijn ploegmaats verontschuldigd aan de rust omdat ik ze gemist had. Ik heb gezegd dat ik de volgende kansen wel zou afmaken en kijk: na de rust scoorde ik twee keer.”

Undav zit nu aan 20 goals in de Jupiler Pro League. De voorbije 8 wedstrijden scoorde hij ‘maar' twee keer. Nu was het twee keer prijs in één match. “Mijn transfer is in orde gekomen, mijn focus ligt nu op Union en we hopen volgende week weer drie punten te pakken. Het is ongelofelijk dat we hier winnen. De fans van Antwerp hebben hun ploeg gepusht dus het was niet makkelijk. Wie ons gaat afstoppen? Misschien STVV volgende week. Je weet maar nooit.”