REACTIES. Marc Coucke zwaar ontgoocheld: “Hoe op één week een gans seizoen om zeep te helpen - Kompany: “Union was slimmer”

Jupiler Pro LeagueStart gemist. In de Brusselse derby en bijgevolg ook in de hele Champions’ play-offs. Union troefde Anderlecht nog maar eens af in een Brusselse derby. Niet op talent, wel op passie en voetbalintellect. “We verloren de match in de match”, zei een gefrustreerde Kompany. Ook bij eigenaar Marc Coucke ontgoocheling troef. Aan de overkant wil Felice Mazzu van een tweestrijd met Club Brugge nog niet weten.

“We take everything back”, sprak Vincent Kompany meteen na de verloren bekerfinale tegen Gent. En hoe die nederlaag de brandstof moest zijn om nieuwe successen te boeken. Toch de verkeerde brandstof getankt dan. In de belangrijkste week van het seizoen ging Anderlecht twee keer de mist in. Pijnlijk voor een club die leeft van de grote momenten en simpelweg onaanvaardbaar. De slappe kost van de Heizel werd in het Dudenpark nog eens opgewarmd. De kans op een trofee, verkwanseld. De kans om zowel Club Brugge als Union onder druk te zetten en er spannende Champions’ play-offs van te maken, vergooid. “Hoe op één week een gans seizoen om zeep te helpen”, verwoordde eigenaar Marc Coucke het met de nodige huilende emoticons.

Lees ook Union springt opnieuw over Club Brugge naar leidersplaats na derbyzege tegen pover Anderlecht

Volledig scherm © instagram marcskecoucke

Ergens in het achterhoofd droomde Anderlecht nog van de titel. Wesley Hoedt sprak die ambitie deze week nog uit. ‘Als’ ze de derby nu eens konden winden en ‘als’ ze een week later Club Brugge thuis konden kloppen… Als Anderlecht niet oppast hebben ze midden mei nog barrages aan hun been. Van de hoop op Champions League naar knokken voor de schnabbels van de Conference League.

Volledig scherm Vincent Kompany. © Photo News

“RUSG, de Bruxelles la fierté.” Voor de derde keer al dit seizoen bezorgde Union Anderlecht het schaamrood op de wangen. Wat heb je een hele week verkondigd op training als je team zó slap aan een wedstrijd begint. De laatste duizend toeschouwers hadden hun plekje nog niet gevonden of de 2-0 stond al op het bord. Hoedt, Cullen, Magallán, niemand ging vrijuit. Wie achter komt tegen Union zit in de problemen. Jullie de bal, wij de goals is vanaf dan het credo. In het raderwerk van Felice Mazzu is de ene schakel precies afgestemd op de volgende. En dat alles gekoppeld aan een groot strijdershart. De grote (kleine) broer uit het Lotto Park mag dan intrinsiek een pak meer individueel talent in de rangen hebben, wíllen winnen is ook een kwaliteit. Dat moet Anderlecht misschien nog het meest pijn doen.

“Ik denk niet dat pure voetbalkwaliteiten vandaag de verklaring is voor deze nederlaag”, zie Kompany. “Wij hebben de match in de match verloren”, zei Kompany. “In het Frans omschrijft het woord ‘fourbe’ misschien wel de grootste kwaliteit van dit Union.” Geniepig of gewiekst dus. Anderlecht werd afgetroefd op voetbalintelligentie. “Een snel genomen vrijschop, een speler die aan een blik over zijn schouder genoeg heeft om diep te lopen. En vanaf dan ben je gewoon overal een stap te laat. Dat was zo bij de eerste goal van Union, maar ook bij de tweede en de derde. Union was op de sleutelmomenten slimmer dan wij, daar hebben ze de wedstrijd gewonnen. Dat was vandaag zo, maar dat was ook al zo in de voorgaande confrontaties.”

Anderlecht heeft klaarblijkelijk dus niet uit z’n fouten geleerd, dat moet een pijnlijke vaststelling zijn voor Vincent Kompany. Krijg je dat nu zo diep in het seizoen en in money time nog gecorrigeerd. Een moment van bezinning is er niet meer, de druk zal in elk geval alleen maar toenemen. “Ik vind het moeilijk om daar nu al op in te gaan. Ik zit nog volop in de frustraties van deze wedstrijd. Wij zijn volgens mij nog altijd voldoende gewapend om opnieuw op te staan.” De kraker tegen Club Brugge volgt zondag. Union komt op de laatste speeldag van de play-offs naar Anderlecht. We horen Olivier Deschacht al denken: “We gaan toch geen vier keer van Union verliezen?”

Volledig scherm Kompany. © Photo News

Mazzu: “Tweestrijd? Daarvoor is het nog te vroeg”

Dante Vanzeir stond in de spotlights met z’n doelpunt, maar Felice Mazzu wou toch ook verzekeren dat Deniz Undav achteraf een paar bloemetjes kreeg. “Undav was nog maar eens de Undav die we al het hele seizoen zien, dat is waarvoor ze hem bij Brighton hebben gehaald. Hij is een atypische spits, eentje die ook in defensief opzicht enorm hard werkt en zo een cruciale pion is voor ons spel.” Hoog druk zetten, dus. Anderlecht werd van minuut 1 bij de keel gegrepen en kreeg twee keer snel het deksel op de neus. “Die eerste 25 minuten voerden we ons plannetje perfect uit. De pressing zat goed. Maar daarna ging het minder en zakten we wat in, omdat Anderlecht dat mannetje extra creëerde in het middenveld en ons in moeilijkheden bracht met enkele positiewissels. In de tweede helft hebben we die foutjes goed gecorrigeerd.”

Union en Club Brugge scheiden zich nu al wat af van Antwerp en Anderlecht, maar van een tweestrijd wil de coach van Union (nog) niet weten. “Op dit moment kan je daar nog geen uitspraken over doen. Alle matchen die nog komen zijn lastig, het wordt vooral zaak om niet te gaan zweven of te snel tevreden te zijn. Het moet eerst en vooral mentaal goed zitten. Maar op dit moment zijn we alleen bezig met deze zege. Nog eens een thuiszege, zoals jullie al vaak schreven was dat al geleden van eind januari, tegen Anderlecht toen. We hadden nog eens nood aan een overwinning voor eigen volk, een overwinning met goed voetbal ook. Het is goed voor het vertrouwen, zeker ook omdat we nu de play-offs aanvatten met een overwinning.”

Volledig scherm Mazzu. © Photo News