REACTIES. “Laat Antwerp en Gent maar strijden om dat laatste play-offticket”

Vincent Kompany: “Hadden meer moeten scoren”

“Ik ben tevreden. We blijven kansen creëren en dat vind ik heel belangrijk. Zeker als je de ambitie hebt om bij die top vier te geraken. We zijn gevaarlijk, maar moeten koelbloediger zijn voor doel. We hadden meer moeten scoren, maar de jongens hebben het goed gedaan. Op naar Gent nu.”

“We wisten waar we balcontrole gingen hebben, maar ‘t was een heel fysieke en agressieve wedstrijd door het midden. We moesten waakzaam zijn, maar wisten dat er ruimtes gingen komen. Da’s op papier makkelijk uit te leggen, maar ‘t is mooi dat de jongens dat ook uitvoeren. Ik was nooit op mijn gemak, al had ik wel het gevoel dat de jongens de belangrijke duels bleven winnen. Er kwamen wel wat voorzetten, maar we verdedigden goed in het centrum. Het allerliefste had ik de match sneller dood gemaakt, dan was er misschien nog wat tijd om te genieten. Maar het lag dicht bij elkaar.”

Brian Priske: “Ontgoocheld in resultaat en in tegengoals”

“Ik ben ontgoocheld in het resultaat, maar ook in de tegengoals. We begonnen aardig aan de match, met wel wat mogelijkheden ook, maar nadien loopt het fout. We pakken een tegengoal die er eigenlijk niet mag komen, zeker met deze organisatie. En bij die tweede tegengoal lijden we balverlies op het middenveld, penalty, en staan we 2-1 achter. We wisten dat Anderlecht een hele goeie ploeg is, met veel mensen centraal. Daarom wilden we het compact houden. Dat lukte een aantal keren goed, maar soms ook niet. Nog drie matchen te gaan, nog negen punten te verdienen. AA Gent? Ik heb meer dan werk genoeg hier.”

Birger Verstraete: “Moeten veel scherper zijn”

“We waren niet slecht gestart, het plan dat we hadden zat niet slecht in elkaar. Maar we maken één fout en krijgen direct een goal tegen. We hadden nog zo gezegd dat we Ashimeru niet mochten laten indribbelen... De tweede goal was ook onze eigen fout, maar voor mij is dit geen penalty. Er is contact, maar er is een verschil tussen contact en contact. We kregen nog wel wat kansjes op het einde maar het is wat het is. Zuur. We moeten veel scherper zijn. Dat we verliezen is één ding, maar niet op de manier waarop we dit seizoen al veel punten laten liggen hebben. We gaan moeten strijden tot op het einde en dat hebben we zelf in de hand gewerkt.”

Jelle Bataille: “Genoeg creativiteit, maar ze moet eruit komen”

“Dit is teleurstellend. We waren goed begonnen, maar dan zakken we volledig weg. Die eerste goal die we tegenkrijgen was een domme, bij die tweede weet ik niet of het penalty was. Er was hoe dan ook nog genoeg tijd om de 2-2 te zoeken, maar dat hebben we te weinig gedaan. De kleine foutjes worden afgestraft op dit niveau, al zeker tegen Anderlecht. We hebben genoeg creatieve spelers, maar ‘t komt er niet genoeg uit. Buta toont dat bij die actie in de aanloop naar onze goal. De creativiteit is er, maar ze moet eruit komen.”

Benito Raman: “Zijn op de goede weg”

“2-1 is nog weinig. Ze waren wel wat dreigend, maar ze kregen geen grote kansen. Wij kregen wel een aantal open kansen, maar lieten die liggen. De vervangers hebben het voortreffelijk gedaan. Als we deze matchen winnen, dan zijn we op de goede weg. We hebben een heel goed collectief, niet enkel de elf basisspelers maar 18, 19 evenwaardige spelers. Op het moment loopt het heel goed, nu moeten we wedstrijd per wedstrijd bekijken en tonen wat we kunnen. Het loopt goed. Volgende week volgt een match tegen AA Gent, dat blijft toch iets speciaals. Ik kijk ernaar uit. We willen die gewoon winnen en onze plaats in play-off 1 veiligstellen.”

Lior Refaelov: “Laat Antwerp en Gent maar strijden om dat laatste play-offticket”

“We waren de betere ploeg, maar de sfeer was echt fantastisch hier in ons stadion. Het is leuk spelen zo. Het is op dit moment in het seizoen dat er zo’n spannende, intense wedstrijden worden gespeeld, hier werken we een heel jaar voor. Maar de drie punten tellen. Ik zag Verstraete mij volgen vanaf de eerste minuut, ik wist dat hij me op de zenuwen wilde werken en dat heb ik duidelijk gemaakt aan de scheidsrechter ook. We kregen nog goeie kansen in de eerste helft, maar maakten ze niet af. Soms maken we het onszelf moeilijk. De tweede helft waren we weer goed, met die tweede goal als gevolg. We springen nu over Antwerp, laat ze maar strijden met Gent om dat laatste ticket voor play-off 1.”

Majeed Ashimeru: “Heel blij”

“Dit was een goeie match van de ploeg, we hebben het samen gedaan. Ik zorg voor meer diepgang, ben meer het offensievere type maar ik zal ook verdedigen als het nodig is. Het loopt goed. We moeten wel meer doelpunten maken, maar drie punten zijn drie punten. Ik ben heel blij met deze prestatie, we doen het stap per stap. Maar er zit nog wel wat rek op. We zijn op het goeie pad en bekijken het match per match. De progressie ligt ‘m in het feit dat we meer moeten scoren.”

