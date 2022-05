REACTIES. Kana: “Waarom die tweede plaats niet nog proberen halen” - De Laet: “Zondag voetballen we voor de eer”

Glunderende gezichten bij Anderlecht: Europees voetbal is binnen. “We hebben mooi gevoetbald en pakten de zege, dat was het allerbelangrijkste vandaag”, aldus Marco Kana. “Als je 2-0 voorstaat dan moet je de wedstrijd wel altijd uitspelen. het is dus jammer dat we nog een tegendoelpunt slikken. Gelukkig zijn we bij de les gebleven tijdens het slot.”

“Het is echt mooi om derde te zijn als je ziet hoe we de play-offs begonnen tegen Union. Sindsdien is onze mentaliteit veranderd. We hebben honger en willen altijd meer en meer. Waarom dan niet voor die tweede plek gaan”, stelt Kana zich de vraag. De jongeling speelde een kloeke match op het middenveld. “Eerlijk? Dat is mijn lievelingspositie. In de verdediging kan ook, maar ik verkies het middenveld.”

Priske: “Er zijn veel dingen gebeurd op de Bosuil”

Antwerp-coach Priske reageerde sereen op het verlies van zijn ploeg. “De eerste helft was niet goed, het is duidelijk dat we een ploeg zonder veel vertrouwen zijn op dit moment. We leden twee keer balverlies net buiten de zestien die tot twee tegengoals hebben geleid. Zo is het moeilijk om wedstrijden te winnen. Ik ben wel trots op mijn ploeg voor wat ze toonden in de tweede helft. Die hebben we met 1-0 gewonnen. Frey kwam in met veel power en sleepte de rest van de ploeg mee.”

“Het is een lang seizoen geweest. Er zijn veel dingen gebeurd op de Bosuil, er is ook veel druk. We zijn nu de slechtste ploeg in de play-offs, maar we komen ook uit tegen goeie ploegen die in een goed ritme zitten. Als wij vertrouwen hebben, kunnen we ook iedereen kloppen. Alleen moeten we dat over 90 minuten tonen. Hoe het ook zij: het seizoen is nog niet afgelopen. Het is nu wachten wat er gebeurt met Gent en Genk, maar we zullen er alles aan doen om de volgeden match te winnen en vertrouwen in de ploeg te krijgen.”

De Laet: “Zondag is nog heel belangrijk”

“Het was niet goed genoeg vandaag”, draaide Richie De Laet niet om de pot heen. “We geven twee tegengoals weg in cadeauverpakking. Eentje van mij en eentje van Dinis Almeida. De foutjes in de play-offs worden afgestraft. Daarin zit het verschil. Wij missen die kleine kansjes wel als we ze krijgen. We moeten gewoon meer vertrouwen hebben aan de bal. Je wil voetbal spelen, maar iedereen verschuilt zich. Dan is het moeilijk om iemand de bal te geven”, aldus De Laet.

“De tweede helft was beter. We speelden met meer druk naar voren en dat resulteerde in meer kansen dan in de eerste helft. Op een andere dag telt die eerst goal wel en wordt het misschien nog 2-2. We hebben geprobeerd, maar het seizoen is nog niet gedaan. Zondag is nog heel belangrijk. Als het niet voor de punten is, dan is het voor de eer.”

