REACTIES. “Het mag niet dat we het zo laten hangen”: Mignolet en Mechele zagen “te fragiel” Club Brugge

“We starten de match goed, maar dan geef je twee goals zomaar weg”, vertelt Simon Mignolet bij Eleven. “Daardoor konden we ons eigen spel niet meer maken en kwamen we onder druk. We gingen daar iets te fragiel mee om. Daar moeten we lessen uit trekken. In de tweede helft was er meer evenwicht, maar je staat dan al 2-0 achter. Je moet achtervolgen. Het probleem is dat we nooit in zo’n situatie zouden mogen zitten.”

Eenzelfde mening bij Brandon Mechele. “Tot de goal van Gent waren we de betere. Maar bij de eerste kans scoren ze. Het mag niet dat we het nadien zo laten hangen. Dom balverlies, technisch niet goed. We probeerden het in de tweede helft recht te trekken. We bouwden beter op met vier, maar de verderzetting ontbrak. Het klopt dat we al veel matchen speelden, maar we hadden meer rustdagen dan Gent. We moesten frisser zitten.”

“We zaten er kort op. Brugge had het lastig met onze druk”, stelt Vadis Odjidja uit het winnende kamp. “We waren ook efficiënt. Alles viel in zijn plooi. Veel kansen hadden we niet, maar die gingen er niet in. Dat blijft het allerbelangrijkste. De fans maakten ons donderdag duidelijk dat we deze wedstrijd moesten winnen. Daar hebben we dan ook alles voor gedaan.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA