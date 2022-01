REACTIES. Dost: “Topschutter? Ik heb er zin in” -Vormer: “Hadden hier gewoon moeten winnen”

“Het was een vermakelijke match”, reageerde Ruud Vormer bij Eleven. “Het ging alle kanten op, al waren wij wel de betere in het spel. We speelden een goeie match en creëerden veel kansen, maar dit moeten wel binnen natuurlijk. Wij moesten hier gewoon winnen.” De principes van Schreuder - combinatievoetbal - waren duidelijk zichtbaar. “We werken nu drie weken met de nieuwe coach: je ziet hoe we willen voetballen en kunnen iedereen pijn doen. Aan de bal is het goed, al moeten we wel oppassen op de counter. We stonden niet goed en werden gepakt.”

Mignolet: “Onszelf moeilijk gemaakt”

Dat zag ook Mignolet. “Standard kon alleen op de omschakeling gevaarlijk zijn. Gedurende de hele wedstrijd waren wij de beter ploeg. Enerzijds kunnen we toch tevreden zijn met een punt, zeker gezien die fase in het absolute slot - Mata hield ons daar recht. Het is ook niet gemakkelijk om hier te te winnen, hé. Anderzijds verliezen we vandaag twee punten. We moeten achtervolgen en wouden de drie punten pakken. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt door twee keer op achterstand te komen.”

Dost weer helemaal los: “Topschutter? Ik heb er zin in”

En of de trainerswissel hem deugd heeft gedaan. Bas Dost (32) is eindelijk de oude - goed voor doelpunt nummer 9 en 10 in Luik: “Topschutter worden, dat is altijd mijn intentie geweest. Nu wil ik doorknallen”.

Zijn goals waren ‘Classic Bas Dost’. Twee keer op voorzet, twee keer in één tijd tegen de touwen gewerkt. Genoeg voor de zege onder normale omstandigheden, ware het niet dat Club Brugge evenveel goals cadeau deed. Anyway, Dost is terug van weggeweest en met tien goals ineens ook topschutter van blauw-zwart, al heeft Charles De Ketelaere evenveel treffers achter zijn naam: “Ik weet niet hoe de anderen erover denken, maar voor mij is dit het ideale systeem”, aldus de Nederlander. “Ik krijg heel veel ondersteuning, ook op het moment dat ik de bal krijg. En ik kan opnieuw gevaarlijk zijn voor de goal”. Dost was niet alleen trefzeker, ook in het samenspel deed-ie het de jongste weken stukken beter dan onder zijn vorige coach. Goed in je vel zitten, heet dat dan.

Dost, vorige week ook tegen STVV trefzeker, zit aan drie goals sinds de jaarwisseling, die ook een trainerswissel met zich meebracht. De Nederlander herlééft onder Schreuder, in die zin dat het haast onbegrijpelijk is dat hij onder Clement nog maar zo weinig aangewend werd. En als hij dan zijn kans kreeg, leek het veelal - zeker als invaller - alsof hij het scoren verleerd was: “Alles wat geweest is, is geweest”, houdt Schreuder niet van vergelijken. “Ik heb van in het begin gezegd dat ik Bas zijn kans zou geven, dat hij veel minuten zou krijgen. Hij doet nu wat ik wil zien van hem. Over wat er daarvoor geweest is, kan ik niets zeggen. Ik was er nu eenmaal niet bij”.

Voor Dost ziet de wereld er opnieuw helemaal anders uit. Bevrijd na zes ellendige maanden, opnieuw vol vertrouwen, zo bleek gisteren op Sclessin. Clubtopschutter is hij reeds, maar aan dit tempo komt hij straks mogelijk ook nog in aanmerking om de beste schutter in onze competitie te worden: “Ja, dat was altijd mijn intentie toen ik hierheen gekomen ben (grijnst). Ik wou héél veel goals maken. In mijn optiek zijn het er momenteel veel te weinig. Als je kijkt waar ik nu sta… Maar goed, nu ben ik lekker bezig. Ik heb er veel zin in. Doorknallen, nu!”

Dost deed zondag dan wel wat-ie altijd en overal gedaan heeft, honderd procent gelukkig stapte hij ook niet op de spelersbus: “Het is toch een vervelend gevoel. We waren de betere ploeg, speelden goed voetbal, en helaas is dat niet genoeg geweest”. Een spits zou evenwel geen spits zijn als de ‘doublette’ voor Dost ondanks het gelijke spel geen enorme opsteker zou zijn.

Club had gehoopt de kloof met Union enigszins kleiner te maken in de aanloop van het onderlinge duel, maar dat is alvast niet gelukt: “We verliezen dure punten, maar we zijn niet met Union of met die play-offs bezig. Drie weken geleden kregen we een nieuwe trainer. Alles is sindsdien anders. Dan moet je even omschakelen, en dat heeft tijd nodig. Ik weet anderzijds ook wel dat we niet veel tijd hebben, want er zijn nog maar ‘x’ aantal wedstrijden. In hoeverre die topper van donderdag leeft? Niet… Ik heb er nog niemand over bezig gehoord. De tendens is dat we teleurgesteld zijn na dit puntenverlies”.

Club Brugge heeft er sinds kort alvast opnieuw een échte spits bij. Eentje die ze donderdag tegen de leider op zijn zachtst gezegd zullen kunnen gebruiken.

