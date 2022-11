REACTIES. “De ref wou zich hier gewoon even tonen”: Mignolet en Hoefkens blijven gefrustreerd achter - Alderweireld: “Ik moet beter communiceren”

Jupiler Pro LeagueControversiële fase op Jan Breydel, was de penalty waarmee Antwerp op gelijke hoogte kwam. Na erg licht contact met Mechele ging Scott in de zestien tegen de grond. Lardot wees naar de stip, wat voor de videoref geen clear and obvious error was en dus kon Janssen er 2-2 van maken. De frustraties bij Club Brugge vierden hoogtij.

“Mechele had nooit de intentie om Scott neer te halen omdat die nooit in een gevaarlijke situatie kon komen. Dat begrijp ik niet”, vindt doelman Simon Mignolet. “Zoiets moet je aanvoelen als scheidsrechter. Ik begrijp wel dat de VAR op safe speelt. Het zou veel logischer zijn mocht Lardot laten verder spelen en dan pas - als de videoref ingrijpt - een penalty fluit. Maar wie ben ik om me daarover uit te spreken? Ik kan het echt heel moeilijk begrijpen en kan me er alleen maar bij neerleggen. Vanaf morgen tellen de Rode Duivels en gaan we naar Qatar.”

Toch blijft de penaltyfase hangen bij blauw-zwart. “Weet je, ik heb net tegen Mechele gezegd dat we liever de bal zelf in doel hadden getrapt. Dat het zo 2-2 werd en we een reden hadden om kwaad op onszelf te zijn. Dat zijn frustraties die je makkelijker aan de kant kan zetten dan nu het geval is. (cynisch) Ik kijk ernaar uit hoe het Referee Department deze fase morgen beoordeelt.”

Hoefkens: “In geen honderd jaar penalty”

Ook bij Carl Hoefkens namen de frustraties de bovenhand. “Met die 2-1 kon ik nog leven, een goal uit de kluts waar we onszelf weinig te verwijten hadden. Maar dan acht de ref zijn moment aangebroken. Zich even tonen op Club Brugge, zonder gecorrigeerd te worden door de videoref. Heel frustrerend. Dit was in geen honderd jaar een penalty”, vond de T1 van Club Brugge. Zijn Antwerp-collega Mark van Bommel: “Ik heb de fase nog niet teruggezien, maar hoorde dat er er zware twijfel was... Nu ja, ik ben wel blij met die beslissing.”

Alderweireld: “Ik moet beter communiceren”

Toby Alderweireld sprak van een verdiend punt voor Antwerp. “We zijn blijven vechten, ook na de 120 minuten van donderdag. Als je dan een 2-0 achter kunt omzetten naar 2-2, is dat iets om trots op te zijn. Dit laat de mentaliteit van de ploeg zien. Al kan het natuurlijk nog beter: voorin misten we toch wat kwaliteit en rust, daar hadden we Club nog meer pijn kunnen doen. Het is frappant dat we toen we alles wonnen, dikwijls minder goed voetbalden. En toen we verloren, speelden we eigenlijk beter voetbal. Of de achterstand op Genk niet te groot wordt? Als we na vandaag tweede blijven, kan ik daarmee leven. De play-offs starten toch ook met een deling van de punten. Het wordt zaak zoveel mogelijk aan te haken.”

Aldererweireld tweette donderdag na de bekendmaking van de selectie van Roberto Martínez dat zijn droom om erbij te zijn “een laatste keer” uitkwam. “Binnen vier jaar wordt het moeilijk om er nog bij te zijn natuurlijk. (lachje) Nee, we zullen na dit WK wel zien. Dit is alleszins nog een fantastisch moment om voor België te spelen. Ik ben er enorm trots op mijn land te vertegenwoordigen op een WK. Maar mijn laatste matchen worden dit niet meteen neen. Ik moet beter communiceren.”

Volledig scherm Mignolet en Alderweireld. © Belga