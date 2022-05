REACTIES. De Laet: “Realistisch zijn en kijken naar kloof tussen plaats 2 en 3" - Mazzu: “4 op 6 is niet slecht”

Ritchie De Laet stond na anderhalve maand nog eens aan de aftrap. Hij ging voorop in de strijd, zo blijkt ook uit ons rapport. “Er zat niet veel in de match”, analyseerde hij de draw bij Eleven. “Rekening houdend met die kansen van Union op het einde, mogen we blij zijn met een punt. Ons doel vandaag was om in de duels onze voet naast die van Union te zetten. Dan komen vanzelf wel de kansen, alleen was de laatste pass er niet of kwam het schot er niet uit. Wel veel vrije trappen, maar uiteindelijk leverden die te weinig op.” Maar De Laet was wel blij dat hij weer ‘normaal’ op een veld kon staan. “Het was een lange maand. Ik ben blij dat dat nu achter de rug is.”

VIDEO: De Laet: “Derde plaats realistisch doel”

“Ik ben tevreden met een gelijkspel”, vertelde Antwerp-coach Brian Priske. “Het was een moeilijke match. Onze eerste helft was goed. We creëerden kansen en gaven er weinig weg. De tweede helft ging moeizamer door het directe spel van Union. De laatste tien minuten kenden we geluk. Maar ik zag een goed Antwerp. Iedereen vocht, was hard in de duels en defensief stond het heel goed. Maar we moeten eerlijk zijn: aanvallend hadden we te weinig kansen. Dat hoeft ook niet onlogisch te zijn als je enkel Benson, Frey en Radja in een offensieve rol hebt. Maar soms moet je je aanpassen aan de tegenstrever.”

“We konden deze match winnen, maar we mogen ook niet vergeten dat Anthony (Moris, red.) in de eerste helft enkele belangrijke saves maakt”, vertelde Union-T1 Felice Mazzu. “Het ontbrak ons vandaag aan efficiëntie. Maar we moeten sereen blijven: 4 op 6 in de play-offs is niet slecht. Of Undav en Vanzeir niet fris zaten? Dat denk ik niet, want als je naar het einde van de match kijkt namen wij net de bovenhand.” En nu wachtend op het resultaat van Club Brugge. Mazzu: “Hopelijk kunnen we meer dan één puntje van ons kloof overhouden.”

“Saai was het niet, hé”, vertelde Casper Nielsen. “Het was een goeie uitprestatie, maar ik ben toch wat ontgoocheld. We willen elke wedstrijd winnen, maar soms moet je ook wat geluk hebben. We hadden er op zijn minst eentje moeten scoren. Het was een match met veel kansen, maar dat is geen excuus. Nu heb ik het gevoel dat we twee punten hebben verloren, maar we blijven op onszelf gefocust. Al zou een beetje hulp van Anderlecht uiteraard leuk zijn. Ach, we zien wel.”

VIDEO: Casper Nielsen: “Voor gevoel dat we twee punten verloren”

