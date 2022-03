REACTIES. De Ketelaere: “In tweede helft ruimtes goed benut” - Thorstvedt: “Zo kan je niet winnen”

De Ketelaere: “Hadden het lang moeilijk om ruimtes te vinden”

“We proberen gewoon overwinningen te pakken en dat zijn we goed aan het doen, we zitten aan zes op een rij”, zei Charles De Ketelaere bij Eleven over de reeks van Club. “Nu willen we in het reguliere seizoen nog zes op zes pakken, want da’s belangrijk. Genk deed het goed, we hadden het lang moeilijk om de ruimtes te vinden en tot kansen te komen. Maar in de tweede helft kwamen de ruimtes er wel en dan deden we het goed. Het samenspel met Adamyan? Hij brengt heel veel energie, snelheid en diepgang en hij scoort ook. Da’s heel belangrijk voor ons spel nu.”