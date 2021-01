REACTIES. Clement: “Je ziet steeds meer de automatismen” - Van den Brom: “Deze nederlaag was onnodig”

Club-coach Philippe Clement was vooral tevreden over de mentaliteit en de kwaliteit die zijn ploeg aan de dag legde. “ Als je die twee combineert, heb je veel kans om te winnen. We begonnen fantastisch, met hoge pressing, dominantie en kansen en dan kom je ook op een goeie manier op voorsprong. Dan vind ik dat we tien, vijftien minuten te veel op safe spelen, te weinig vooruit denken en dan krijg je uit het niks twee goals binnen. Wat dan superbelangrijk is, is de reactie achteraf en daar ben ik nog het meest van alles blij om. Niemand liet het hoofd hangen, geen gedoe onderling, gewoon direct beginnen strijden om de zaak recht te zetten. ‘t Is belangrijk dat je dat kan brengen in topmatchen.”

Quote Het mag er niet van afhangen wie op links of wie op rechts speelt. We proberen veel positiewis­sels te doen tijdens de match om zo’n soort van chaos te creëren bij de tegenstan­der Philippe Clement

Ook de wisselwerking voorin stemde de trainer erg tevreden. “We trainen daar dagelijks op, het mag er niet van afhangen wie op links of wie op rechts speelt. We proberen veel positiewissels te doen tijdens de match om zo’n soort van chaos te creëren bij de tegenstander. Je ziet hoe langer hoe meer ook de automatismen, met ook Dost die de ploeg heel veel zuurstof heeft gegeven sinds zijn komst. Hij is altijd aanspeelbaar en hij laat de rest toe om goed rond hem te bewegen.”

Volledig scherm © Photo News

Brandon Mechele kroonde zich zowaar tot de matchwinnaar. “Wat ik daar deed? We moesten drukken, maar 'k weet ook niet echt wat ik daar deed. Het is leuk om na twee jaar, of langer nog, nog eens te scoren. En het was een belangrijke ook hé, want de goal leverde de drie punten op”, aldus de centrale verdediger, die vervolgens voor de camera’s van Eleven Sports zijn doelpunt beschreef. “Ik infiltreer met de bal, waarna ik hem inspeel en blijf hangen. Om nadien als een spits diepgang te zoeken, te controleren en te schieten.”

“We mochten al tevreden zijn na onze eerste helft. Zij krijgen drie kansen en scoren er ook twee. Jammer, want onze start was goed. We wisten dat ze gevaarlijk waren op voorzetten, maar we moesten doorzetten en dat hebben we gedaan. Nu moeten we dit doortrekken, match per match winnen en de kloof zo groot mogelijk maken tegen de start van de play-offs.”

Volledig scherm © Photo News

Ook aanvoerder Ruud Vormer was natuurlijk tevreden na de overwinning. “Dit was een hele goeie match van ons, ik heb hiervan genoten. Vooral onze start was fantastisch. Maar we maken 1-0, en dan zie je dat er wat schrik in sluipt na hun goal. In de tweede helft hebben we het goed rechtgezet en twee mooie goals gemaakt. Ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer een hele leuke wedstrijd was”, aldus Vormer, die zich evenwel nog niet rijk rekent. “De weg is nog lang. We zijn wel goed vertrokken met twaalf punten voorsprong, maar we moeten het elke match wel weer laten zien. Daarvoor zijn we ook voetballer geworden.”

Volledig scherm © Photo News

Noa Lang pakte uit met twee assists en werd dan ook verkozen tot de man van de match. “Ik moet van de trainer mijn eigen ruimtes zoeken en ik ben inderdaad een speler die moet zwerven. Dan komen mijn kwaliteiten naar boven. De eerste twintig minuten waren we baas, we moeten altijd 2-0 maken maar uit het niets staan we dan 1-2 achter en ze kregen zelf nog een kans op een derde goal. Tijdens de rust hebben we elkaar dan opgepept en nadien hebben we laten zien dat we een eenheid zijn. Hoe het met mijn conditie is gesteld? Ik voel dat het nog beter moet, maar ik ben bblij dat ik de match heb uitgespeeld. Ik voel me met de week sterker worden.”

Volledig scherm © Photo News

Een heel andere verhaal in het Genkse kamp natuurlijk, waar er gebaald werd na de nederlaag. Trainer John van den Brom had het over een onnodige nederlaag. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld, de jongens hebben er alles aan gedaan om een beter resultaat te halen dan wat het uiteindelijk geworden is. We komen achter na een dubieuze goal, maar mijn ploeg heeft goed gereageerd. Op de momenten dat we voetbalden, kregen we ook kansen waardoor we met 1-2 de rust in konden. Na rust kregen we met Preciado ook nog de kans op 1-3, maar je weet dat Club ook agressief druk bleef zetten. We konden de bal niet meer vasthouden en dan is het teleurstellend dat zij nog twee keer scoren. Ook omdat die goals er kwamen na geen te best defensief werk van ons. Nadien waren we fysiek niet meer in staat om terug te komen.”

Quote Na de 1-2 hebben we het weggegeven, maar dat heeft dus ook met de fysiek te zien. Je merkt dat de match van donderdag nog in de benen hangt, zeker als je dan nog moet gaan achtervol­gen John van den Brom

Na rust konden we niet meer het spel ontwikkelen van in de eerste helft, maar dat heeft dus ook veel met de druk van de tegenstander te zien. Als je ziet dat Paul en Ito de bal meer op onze eigen helft hadden, wan weet je dat we iets niet goed doen. Na de 1-2 hebben we het weggegeven, maar dat heeft dus ook met de fysiek te zien. Je merkt dat de match van donderdag nog in de benen hangt, zeker als je dan nog moet gaan achtervolgen. Het verschil tussen de twee ploegen? Wij moeten nog beter de match in handen hebben, en vooral houden. ‘t Is ook belangrijk toe te slaan op de momenten waarop dat kan. We konden er meer gescoord hebben dan twee, maar daardoor verlies je. ‘t Is Jammer voor mijn jongens, als ik zie hoe hard ze gewerkt hebben. We werden niet beloond en da’s vervelend.”

Volledig scherm © BELGA

“Dit is teleurstellend”, trapte ook Paul Onachu een open deur in. We deden het goed voor de rust, maar de tweede helft niet meer. Club hield de bal goed bij, het was moeilijk voor ons om achter de bal te blijven lopen. Dat kostte veel energie, waardoor het lang niet goed genoeg meer was. De beste ploeg won vandaag, op naar de volgende.”

Volledig scherm © BELGA

Ook Mark McKenzie, de nieuwkomer bij Genk die het lang niet onaardig deed in de verdediging, was ontgoocheld. “Het is goed om terug op het veld te staan, maar we verliezen wel en dat is in zo’n wedstrijd toch altijd het belangrijkste. We blijven met nul punten achter na een topmatch, maar we moeten verder, op naar woensdag. In de eerste helft toonden we ons enkele keren gevaarlijk, maar in de tweede niet meer. We gaven de bal dom weg en konden niet meer herhalen wat we in de eerste helft deden. We deden niet meer wat we goed kunnen en daar zijn we voor afgestraft.”

Volledig scherm © BELGA