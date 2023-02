REACTIES. Alderweireld: “Genk was betere ploeg aan de bal, maar er kwam ook strijd aan te pas” - Heynen: “We verliezen onverdiend, dit komt aan”

Antwerp ging winnen op het veld van de leider: 0-1 . “Jammer, maar we hebben nog steeds vertrouwen”, zegt Genkse doelman Maarten Vandevoordt. Antwerp-verdediger Toby Alderweireld is trots op alweer een nieuwe ‘clean sheet’: “Deze zege is echt héél lekker voor ons.”

KIJK. Alderweireld: “Genk was de betere ploeg aan de bal, maar er kwam ook strijd aan te pas”

“Dit is wel heel lekker”, zegt Antwerp-spits Vincent Janssen. Als je ziet welke wedstrijden we hebben gehad afgelopen weken. Als team hebben we zo hard gewerkt en geknokt. Deze is echt héél lekker voor ons. Dat ik zelf hard gewerkt heb vandaag zonder veel in de zestien te komen? Soms zitten er zulke wedstrijden tussen. Dat je als spits anders moet dienen voor het team. Dat heb ik geprobeerd zo goed mogelijk te doen. Dat is gelukt.” Janssen haalde ook een bal van de lijn. “Omdat we wat problemen kenden bij corners, deden we enkele aanpassingen. Uiteindelijk werd ik bij de tweede paal neergezet. Dat kwam vandaag goed uit. Deze zege is belangrijk. Er zit een play-off aan te komen. Het is fijn dat je hen weg kan zetten zodat we weer een stapje dichter bij de top komen.”

Volledig scherm © Photo News

“Het was vechten vandaag’, stelt Ritchie De Laet. “Veel middenveldspel en veel luchtduels. En weinig kansen. Ik denk dat we op het laatste goed wegkomen (Heynen kopte op de lat, red.). Maar voorts hadden we defensief de controle. Wat ik mijn vrouw vertel mocht ze de match niet gezien hebben? Dat ze niks gemist heeft. Er is niks gebeurd. We hebben gewonnen en het was een knappe goal. En daar stopt het. Clean sheet en drie punten.”

Toby Alderweireld wist zelfs meteen aan te vullen dat het al de dertiende keer van het seizoen is dat Antwerp de nul houdt. “Ik moet eerlijk toegeven dat Genk beter aan de bal was, maar er komt ook strijd en organisatie aan te pas. Gevleid winnen met een goeie organisatie, dat is ook wel een keer lekker. Verder wil ik niet te grote uitspraken doen, het kon vandaag evengoed anders gelopen zijn. Al is dit een goeie zaak voor play-off I.”

Doelman Maarten Vandevoordt stond in het verliezend kamp. “We speelden een goeie match, maar scoorden niet. Er zat meer in. We waren de voetballende ploeg, Antwerp speelde op de lange bal. Daarop viel de tegengoal, dat is jammer. Of we Onuachu missen zodat we ook de lange bal kunnen spelen? Het is aanpassen, we voetballen iets meer uit van vanachter nu. Deze nederlaag is jammer, maar we hebben nog steeds vertrouwen.”

KIJK. Heynen: “Ik denk dat het een onverdiende nederlaag was”

Volledig scherm © BELGA