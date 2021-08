Racing Genk zet scheve situatie in extremis recht en pakt eerste overwinning van het seizoen in Kortrijk

Jupiler Pro LeagueDaar is ie dan eindelijk, die eerste competitiezege voor Racing Genk. Op KV Kortrijk zette Daniel Muñoz zijn eigen foutje recht door in de laatste minuut zijn team de overwinning te bezorgen. Is de Genkse trein nu vertrokken?

Wat een ontlading bij Racing Genk. Zoveel betekent het dus, die eerste zege van het nieuwe seizoen. Na de complimenten, nu eindelijk ook de punten. Gracias Daniel Muñoz! Hij zat in zak en as nu zijn dure missers tegen Shakhtar Donetsk. En ook tegen Kortrijk zag hij er niet goed uit bij de tegengoal, maar hij heeft zijn revanche beet.

Goed nieuws. In het Guldensporenstadion zijn de Covid-maatregelen een weekje vroeger opgeheven. Met een volgepakte staantribune achter het doel als voorbeeld. Terug naar het oude normaal! Was het daarvan dat Daniel Muñoz onder de indruk was? We kunnen het niet geloven, de Colombiaan zal met Atlético Nacional toch voor heter vuren gestaan hebben. Feit is wel dat hij opnieuw in de fout ging bij het doelpunt van Kortrijk. Rougeaux klopte hem simpel in een luchtduel dat er geen was en publiekslieveling Teddy Chevalier kopte de Kortrijkse voorsprong op het bord. Ongelooflijk hoe Racing Genk zichzelf op die manier in de moeilijkheden blijft brengen.

Volledig scherm Teddy Chevalier viert het openingsdoelpunt. © BELGA

De start was goed, al gleed Selemani de eerste kans van de wedstrijd wel nipt naast. Genk nam de wedstrijd resoluut in handen, zoals het recept dat voorschrijft in een moeilijke uitmatch op Kortrijk. Carel Eiting, de nieuwkomer van Ajax stond voor het eerst in de basis, schoot over. Middenvelder met het Genks DNA in het bloed. Zuivere passing en klare kijk. Théo Bongonda ging ook zijn kans, nipt naast. Genk liet de bal vlot van voet tot voet gaan, daar schort het echt niet aan hoor.

Maar de druk om van elke kans iets te maken wordt wel érg groot als je de boel achterin niet gesloten kunt houden. Van den Brom koos tegen Kortrijk voor een nieuw centraal duo in de defensie. Sadick en Lucumi zaten op de bank, Cuesta - zijn eerste minuten van het nieuwe seizoen - en McKenzie kregen een basisplek. De Nederlander roteerde ook op het middenveld waar Hrosovsky en Trésor rust kregen. Één helft toch in het geval van Trésor, hij kwam bij de rust een bleke Ito vervagen. Een wissel die meteen rendeerde. Racing Genk scoorde uit z’n eerste hoekschop. Trésor vond Onuachu en dan weet je hoe laat het is, 1-1. Meteen de eerste tegengoal voor KV Kortrijk dit seizoen.

Volledig scherm Paul Onuachu kopt de gelijkmaker binnen. © Photo News

Genk ging vol op zoek naar die eerste overwinning, opnieuw met Trésor in een hoofdrol. Na een knappe één-twee met Onuachu vond hij Bongonda, maar die knalde op Ilic. Centraal of op de flank, wat een wapen is dat toch, die Trésor. Een kopbal van Thorstvedt viel boven op de lat. De wissels van Elsner verklapten dat Kortrijk tevreden was met een puntje. Kapitein D’Haene gooide lijf en leden in de strijd. Racing Genk mocht zich niet neerleggen bij een nieuwe puntendeling en deed dat ook niet. Ze bleven gaan en werden daar diep in de blessuretijd voor beloond. De rush van zestig meter van Bongonda leverde een hoekschop op en die werd uitgerekend door Daniel Muñoz in doel gewerkt. Wat een verlossing voor de Colombiaan en bij uitbreiding heel Racing Genk. Al weken oogst Racing Genk lof voor het geleverde spel, het zal hen deugd doen dat nu eindelijk eens wordt gekoppeld aan drie punten.

Volledig scherm Doelpuntenmakers Muñoz en Onuachu. © BELGA

