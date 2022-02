Racing Genk legt een onmondig KV Kortrijk met 2-0 over de knie

Jupiler Pro LeagueRacing Genk boekte tegen KV Kortrijk z’n vijfde opeenvolgende thuiszege onder Bernd Storck. Een overwinning glans gegeven door Onuachu en Ito. Doodjammer dat we die twee straks niet in de Champions’ play-offs aan het werk kunnen zien.

De derbyzege, die pakken ze de Kerels uit Kortrijk niet meer af. En dus mocht het klaarblijkelijk allemaal wat minder zijn in Genk. Nog steeds zegedronken na de 5-0 tegen Zulte Waregem? Feit is dat Kortrijk voor rust absoluut nergens was, een aanfluiting voor de meegereisde fans. Je zal er maar bijna vijf uur voor in de bus gaan zitten, heen en terug naar Zuid-West-Vlaanderen. De eerste helft was halfweg en Racing Genk had de zege al op zak gestoken. Moeiteloos, met de vingers in de neus en zonder een trap te veel te geven, zoals Wout van Aert aan de voorjaarsklassiekers is begonnen.

Thorstvedt en Onuachu hadden al twee wenkende kansen onbenut gelaten toen Junya Ito zich achter een hoekschop zette. Zijn voorzet vond zoals zo vaak het hoofd van Paul Onuachu. Klimmen, knikken en simpel de 1-0 op het bord zetten. Toch al weer de zestiende treffer dit seizoen van de Gouden Schoen. Doodzonde dat we dat dodelijk duo straks niet aan werk zullen zien in de Champions’ play-offs. Anderzijds hebben de Europe play-offs er wel een attractie bij. Benieuwd of dat verplicht verblijf in play-off 2 straks ook z’n weerslag zal hebben op de marktwaarde en eventuele transferprijs van die twee. Dat zijn zorgen voor de zomer in Genk. Intussen zetten de Limburgers hun gezondheidswandeling rustig verder en na een nieuwe combinatie tussen Ito en Onuachu mocht Paintsil van dichtbij de 2-0 binnen duwen.

Bernd Storck moest deze keer noodgedwongen sleutelen aan zijn basiself. Théo Bongonda was er niet bij met een pijnlijke keel en ook Luca Oyen moest verstek geven. Hij staat een tweetal weken aan de kant met een dijbeenblessure. Centraal achterin begon de Duitser met het sterkst mogelijke duo Sadick-Lucumi, nog steeds eigenaardig dat hij zo niet begon op Anderlecht. Al kreeg Kortrijk de enige mogelijkheid van de eerste helft wel na een misser achterin van de Colombiaan. Lucumi leverde simpel in bij Messaoudi, maar hij trapte op Vandevoordt. Genk kon alleen zichzelf in de problemen brengen. De Algerijn kreeg meteen na rust nog een mogelijkheid, maar vond opnieuw de Genkse doelman op zijn weg. Genk loste onbewust z’n greep op de match en KVK kreeg kansjes om er nog een interessante slotfase van te maken, maar het ontbrak hen aan efficiëntie.

Sadick dreigde voor Genk en op de counter mocht Mbayo alleen op Vandevoordt af, de Genkse doelman dook goed in de voeten. Een simpele en logische thuiszege voor Racing Genk, de vijfde opeenvolgende al. In de competitie is Genk nog steeds ongeslagen onder Storck. De redenen dat Genk er straks niet bij is als het om de knikkers gaat, liggen buitenshuis. Zonde voor al dat talent.

